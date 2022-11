STJERNEVENNER: Marie Ulven - Girl In Red - har mottatt flere rosende ord fra Taylor Swift. Nå blir de to også turnévenner.

Girl In Red blir med Taylor Swift på turné

Det er superstjernen selv som deler nyheten om den norske artisten på Instagram.

Taylor Swift annonserer der sin kommende verdensturné «The Eras Tour» som starter på stadioner i Nord-Amerika i mars. Etter planen vil det bli offentliggjort internasjonale datoer for turneen på et senere tidspunkt.

«Jeg føler meg som den heldigste personen i live fordi jeg får ta med meg disse briljante artistene på turné», skriver Swift i innlegget der altså Girl In Red er tagget.

Og det er i sannhet en kvinnesterkt lag som stiller. Foruten Girl In Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter, slår Swift følge med blant andre HAIM, Paramore, Proebe Bridgers og Gracie Abrams.

Les også Taylor Swift om ny verdensrekord: – Spinnvilt Taylor Swift (32) har kuppet alle de ti øverste plassene på hitlisten i USA.

Bare minutter etter gladmeldingen fra Taylor Swift svarte Girl In Red på sin egen Insta-story at hun skal være med DRONNINGEN på turné.

«Sinnssykt! Takk!» er hennes egen, enkle kommentar til nyheten.

Faktisk er det ikke så veldig overraskende at verdens største pop-stjerne akkurat nå velger Girl In Red. Swift har lenge vært fan av den norske artisten, og så sent som i fjor oppfordret hun sine egne fans til å slippe alt de hadde i hendene og få tak i Girl In Reds album så fort som mulig.

Les også Girl In Red tjente enda mer i 2021 Marie Ulven Ringheim fortsetter å håve inn.

«Okay, alle sammen. Slipp alt nå og støtt, strøm og kjøp dette albumet fordi det er spektakulært», skrev Swift på sin Insta-story og la ved coverbildet av Girl In Reds plate, der hun også skrev at hun hadde «hele albumet på repeat».

Swift avsluttet med et stort gratulerer og tagget Ulven i innlegget.

Les også Ordet «tykk» klippet bort fra Taylors Swifts musikkvideo Taylor Swift (32) konfronterer gamle «demoner» i sin nye musikkvideo til «Anti-Hero».

Marie Ulven fikk selvfølgelig med seg den smigrende hederen fra Taylor Swift den gangen og uttrykte på Twitter at hun aldri vil komme seg igjen etter at Swift hadde kalt platen hennes for spektakulær.

Siden må det også ha vært kontakt ettersom Taylor Swifts produsent de siste årene, Aaron Dessner, har produsert Girl In Reds ferske «October Passed Me By».