FÅR ROS: Durek Verrett gir pop- og TikTok-stjerne David Mokel kudos, for 19-åringens fremtoning på Instagram.

Durek Verrett hyller David Mokel og snakker med Ballinciaga

Prinsesse Märtha Louises forlovede flørter med kongelige også når det gjelder popmusikk.

Med snart 35 millioner Spotify-spillinger av «Dans på bordet» er det liten tvil om at det er Ballinciaga og David Mokel som sitter på den norske poptronen i 2022.

Det er heller ingen tvil om at Durek Verrett (48) har gitt kongefamilien et nytt nivå av oppmerksomhet.

Nå planlegger popkometene og shamanen å møtes.

Ventetiden kortes ned med litt godslig interaksjon på Instagram.

Der postet Mokel forleden bilder av seg selv i grønn treningsdress, til følgende respons fra Verrett:

«Dope! Looking fire bra. Slay 🔥»

Forsøksvis oversatt til norsk betyr dette noe i retning av at Verrett synes Mokel ser kul ut, og er en «bror» med en brennhet fremtoning som slakter all motstand!

«Thanks homie» («takk, kompis»), svarer Mokel, som utdyper overfor VG:

– Durek er bestevennen min.

VGs erfaring er at Mokel kan være noe av en skøyer, så vi ber ham fortelle litt mer.

– Durek og hans positive energi kom i en tid da jeg trengte det mest.

– Noe større

VG har forsøkt å få Verrett i tale til denne saken. På sin egen Instagram foreslår han til Ballin at de skal møtes i februar.

Og den rosamaskerte gruppen – som er fans av Shaman Durek-låten «My House» – er ikke vonde å be.

– Vi har snakket litt med Durek. Har hatt kontakt med ham og har en veldig god tone. Vi digger ham og han digger oss. Vi ser frem til å møtes og få mer kontakt, sier en av de tre anonyme Ballin-medlemmene til VG.

POPKONGER: Ballinciaga, eller Ballin som man kan si hvis det blir litt travelt. Fra venstre: Han ene, han andre og han tredje.

Han forteller at de håper på et samarbeid, men at det foreløpig ikke foreligger plan om noe konkret.

– Vi vil jo bare levere hits, uavhengig av hvem og hvor og hva.

David Mokel røper følgende ambisjoner:

– Jeg tipper vi møtes for å diskutere det som er større enn oss. Det vi skal lage sammen er nok ikke en sang, men noe større.

Gullnominasjoner

Hva enn det blir skal det godt gjøres å lage noe større enn «Dans på bordet».

Sangen har nå over 600.000 flere Spotify-avspillinger enn fjorårets mest populære norskspråklige låt: Halva Priset og Maria Menas «Den fineste Chevy’n» – og da er sistnevntes tall for både 2021 og 2022 medregnet.

– Passe sykt. Det gir oss motivasjon til å lage noe enda bedre, sier Ballin.

«Dans på bordet» ble nylig nominert i kategorien årets låt på NRKs musikkprisutdeling P3 Gull, som finner sted 26. november.

Der er Ballin også nominert til å bli årets artister – og skal opptre sammen med Mokel.

Dette er nye takter i P3 Gull, som ikke har hatt nevneverdig fokus på band med russelåt-røtter tidligere.

– De hadde nesten ikke noe valg, ler Ballin.

– Det ville vært vanskelig å feire musikkåret 2022 uten oss. Det siste året har vært ganske spesielt, vi og andre i vår sjanger har tatt litt over.

Ballin legger likevel ikke skjul på at anerkjennelse fra bransjen smaker godt.

– Superstas å få litt kjærlighet derfra, selv om det er det som betyr minst. Det viktigste er at folk elsker musikken vår og koser seg på konsertene.