OVERRASKER: Kyrre Gørvell-Dahll ville ta fansen litt på sengen med albumet han slapp natt til fredag.

Kygo om albumtittelen: − Kan være en person man er forelsket i

Norges største internasjonale popstjerne har fortsatt glede av å jakte på ting han drømmer om å oppnå. Men å jobbe med kjendiser bare for navnets skyld er ikke hans greie, forteller han.

Natt til fredag slapp Kygo, uten særlig forvarsel, sitt fjerde album, «Thrill Of The Chase».

På omslaget ser man superstjernen som barn, ved pianoet.

– Jeg syntes det var passende, meg ved pianoet i hawaiiskjorte, som jo er litt tropisk, humrer 31-åringen som tidlig i karrieren ble sentrum for en ny musikalsk sjangerbetegnelse, «tropical house».

Bildet og albumtittelen – «spenningen ved jakten» på norsk – handler for Kygo mest om drømmer, forteller han VG på telefon fra Bergen, mens han pakker kofferten til en Sør-Amerika-turné som starter nå i helgen.

– Siden jeg var liten og satt ved pianoet der har jeg alltid drømt om å holde på med musikk, sier Kygo, som var innom både fotball og økonomisk utdannelse før han satset på det han endte med.

– Så jeg har tenkt tilbake på gleden jakten på disse drømmene har gitt meg.

Det går ikke mange uker mellom hver gang Kygo kan krysse av for en ny drøm oppfylt.

Fylle Ullvaal Stadion i Oslo med 31.000 tilskuere? Check, 2. juli.

– Jeg var usikker på om vi kom til å selge ut, men det gikk jo fint.

SOLGTE UT: Kygo på Ullevaal stadion i sommer.

Fylle Madison Square Garden i New York med 20.000 folk? Check, 6. oktober.

– Kult sted å spille, ikonisk. Var litt «bucketlist» å sjekke av der, hehe.

Rundt den konserten ble det også tatt noen bilder som har vakt oppsikt.

Postet kyssebilde

Først litt mer om tittelen «Thrill Of The Chase».

– For meg handler det for eksempel om konserter, spenningen og gleden man har av å jakte på noe, sier Kygo.

– Eller noen, for den saks skyld, det kan være en person man er forelsket i.

De siste ukene har det vært mye omtale av Kygo og forelskelse – at han skal være i et parforhold med Victoria Karlskås Andersen (22) fra Skien, kjent under artistnavnet Victoria Nadine.

SNAKKER OM FORHOLD: Victoria Nadine.

I flere nylige intervjuer har hun omtalt Kygo som sin kjæreste.

Kygo selv har ikke bekreftet forholdet med ord, men han har repostet dette bildet fra Times Square på sin Instagram-story og lagt hjerte-emojier på:

«Tror ikke det går an å være mer stolt <3», meldte Victoria Nadine på sin Instagram-story da Kygo-albumet kom ut natt til fredag.

Kygos co-manager gjør det imidlertid klart at Kygo ikke ønsker å svare på spørsmål om privatliv og parforhold nå.

– Hun er dritflink

Så vi vender fokus mot en annen artist Kygo mer enn gjerne snakker om: Dagny Norvoll Sandvik (32), kjent som Dagny.

Hun er den første norske artisten som krediteres som «featuring» på et Kygo-album.

På den ferske platen synger Dagny «Lonely Together», som hun og Kygo har laget sammen.

– Hun har jeg hatt lyst til å jobbe med lenge, hun er dritflink. Jeg fikk en demo tilsendt av henne, den var fet og jeg begynte å jobbe på den. Den har blitt en av mine favoritter på albumet. Det er denne jeg har mest tro på her i Norge, sier Kygo.

KYGO-GJEST: Dagny.

De to har blant annet til felles at norsk radio forguder dem.

I 2021 var Kygo den mest spilte artisten på norske radiostasjoner, mens Dagnys «Somebody» var den mest spilte enkeltlåten for andre år på rad.

– «Somebody» er dritbra, den fortjener suksessen den har hatt. Jeg så Dagny på Slottsfjell i sommer, hun er flink live, er kul og har en bra stemme, hun har en bra ting gående. Hun er veldig hyggelig også.

Dagny sier til VG at hun er svært fornøyd med samarbeidet, og håper de kan få fremført låten sammen på konserter.

– Jeg er ikke tung å be hvis han tilbyr. Kygo gjorde det han gjør best – han har et utrolig øre for popmusikk. Jeg synes han hevet den til en bedre låt, som jeg ser for meg at folk vil danse til.

BACKSTAGE-MØTE: Dagny og Kygo på Slottsfjell i Tønsberg i sommer.

På Slottsfjell-festivalen i sommer dukket Kygo opp backstage rett etter hennes konsert, forteller hun.

– Han er en superhyggelig kar. Han har jo fått til helt ville ting, har en helt «insane» karriere. For noen er det da lett å lette fra bakken, men det opplever ikke jeg at han har gjort i det hele tatt.

Topp ti globalt

Ifølge Kygos plateselskap har låtene hans nå passert 23 milliarder – tjuetre! milliarder!!! – avspillinger til sammen på alle strømmeplattformer.

Denne uken gikk en låt han har skrevet og produsert for den sørkoreanske popstjernen Jin (fra bandet BTS) rett inn på 10. plass på Billboards globale hitliste, som beste nykommer etter Rihannas comebacksingel.

Listeplasseringen er ikke Kygo klar over når VG snakker med ham.

– OK! Det har jeg ikke sett, faktisk.

BILMUSIKK: Søndag opptrer Kygo ved Formel 1-arrangementet i São Paulo. Her ved Ocean Drive Race Week Celebration i Florida i mai.

Det sier kanskje noe om hva som ikke lenger er store nyheter i Kygo-leiren.

Kanskje også hvorfor en selv rimelig berømt artist som Dagny roser ham for jordnærheten han ikke synes å ha gitt slipp på etter åtte-ni års ellevill opptur.

– Det handler jo om hvilke folk du har rundt deg, mener Kygo selv.

– Jeg har de samme vennene jeg alltid har hatt. Jeg har mye kontakt med dem og de ville nok satt meg på plass om jeg hadde mistet bakkekontakten. Jeg føler at det er viktig. At man ikke plutselig flytter til Los Angeles og bare henger med andre musikere. Jeg er veldig nær familien min også.

Bergen og Oslo, ikke LA

Med et hus i Bergen til 41 millioner og en leilighet på Aker Brygge til 23,5 millioner er han godt rustet til å bo slik han foretrekker det.

– Jeg trives veldig godt i Bergen, og i Oslo også. Jeg trives i Norge!

I SITT ESS: Kygo i aksjon på Lollapalooza-festivalen i Chicago i juli.

Ifølge Kygo har det imidlertid ikke manglet på råd fra bransjefolk i USA.

– Det er flere som har nevnt at det hadde vært enklere om jeg bodde der, i nærheten av de beste låtskriverne i verden. Hvis jeg hadde bodd i LA kunne jeg jo spilt i Las Vegas hver helg.

Så det kunne vært smart, medgir han.

– Men nå føler jeg at det funker slik det er – at jeg drar til LA noen uker og jobber, og kommer hjem igjen. Jeg tenkte på det et par år, om jeg skulle skaffe meg et sted i LA, men den ideen har jeg egentlig lagt bort nå.

KYGO-KOMPIS: Coldplay-vokalist Chris Martin.

Ett eksempel på hva som kan skje når Kygo er i LA:

Coldplay-vokalist Chris Martin slår på tråden. Lurer på om Kygo vil komme over en tur og jobbe litt sammen, i Martins studio i Malibu.

– Og jeg tenkte det var greit å ikke komme tomhendt til studio med ham, så jeg lagde litt forskjellige ideer og instrumentaler. Han spilte en av dem, så begynte han å synge over det og det endte med at vi hadde en ganske grei idé der og da, som han tok videre.

FÅR KYGO-HJELP: BTS-stjernen Jin, en av de mest populære K-popartistene.

Denne greie ideen er nå blitt til den ovennevnte Jin-singelen, «The Astronaut».

Som i skrivende stund, etter to uker på markedet og den svenske hitprodusentgiganten Max Martin involvert, har 36 millioner avspillinger på Spotify og 40 millioner på YouTube.

– Jeg har snakket med Chris om å gå tilbake i studio og lage mer. Jeg er åpen for alt! Superhyggelig fyr, han pleier å tekste meg og gratulere når jeg slipper noe nytt. Det er en ganske kul følelse.

Kvalitet over kjendisfaktor

Selv om Kygo etter hvert har en ganske lang liste over store navn han har jobbet med, er heller ikke «Thrill Of The Chase»-albumet preget av at han plukker samarbeidspartnere etter kjendisfaktoren.

– Det er ikke nødvendigvis slik at jeg ikke vil ha kjente folk med, forklarer han.

– Men det er ofte slik at hvis jeg får tilsendt en låt fra en låtskriver eller artist som er ganske ukjent, og den personen høres dritbra ut på sangen, så sitter det veldig langt inne for meg å bytte ut den vokalisten.

SHOW I NEW YORK: Kygo og Justin Jesso i Madison Square Garden en drøy måned tilbake.

Som VG tidligere har omtalt, har Justin Jesso, vokalist på Kygos «Stargazing» – som akkurat bikket en halv milliard på Spotify – fortalt hvor takknemlig han er for at Kygo ikke lot seg presse til å bytte ham ut.

– Da var plateselskapet veldig på. De prøvde flere, som var større og mer kjente, men det var ingen jeg syntes kunne måle seg med originalen. Og jeg er veldig glad jeg stod på mitt der, sier Kygo.

KYGO-GJEST: Selena Gomez.

Han innser at det kunne vært smartere kommersielt å bruke mer kjente vokalister.

Eksempelvis er hans mest strømmede hit «It Ain’t Me» med den ikke helt ukjente Selena Gomez.

– Da går den jo rett på radio med en gang og får et større publikum. Men for min del handler det om kvaliteten på låten mer enn det kjente navnet. En større artist som Selena Gomez ville heller ikke hatt mulighet til å være med meg på turné i samme grad, sier Kygo, som nå har Justin Jesso med seg nærmest overalt.

Var sliten

To år tilbake, etter noen rolige pandemimåneder, uttalte Kygo at han revurderte livsstilen og ville roe ned turnévirksomheten noe.

– Det er noe jeg tenker på hele tiden, for det er viktig å holde en balanse. Jeg trives med å reise, men hvis det blir for mye tar det bort litt av gleden – å alltid gå rundt og være trøtt og jetlagged og sliten og det er konsert hver dag. Det blir litt mye.

PUH: Kygo puster ut i studioet sitt hjemme i Bergen.

Særlig hadde sommerturneene, hvert år siden 2013, tæret på.

– Særlig det siste året før corona kjente jeg på at jeg var litt sliten, sier han.

– Så kom corona, og jeg fikk ett og et halvt år hjemme. Og da kjente jeg jo savnet etter å reise, hehe.

Neste år blir det blant annet flere festivaler i Norge – og en runde i Australia, hvor Kygo arrangerer en konseptuell type opplevelsesfestival. Han har tre slike planlagt «down under».

– Jeg fikk en pause, sier Kygo.

– Og nå er det gøy igjen.