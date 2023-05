PERLEVENNER: Fay Wildhagen og Anne Grete Preus. Her i mars 2019, fem måneder før Preus døde.

Hyller Anne Grete Preus med stjernespekket plate: − Hun var jo min helt

– Et såpass hardt slag at det satte meg ut av spill veldig lenge, sier Fay Wildhagen om sin helt og mentors død. Nå produserer hun et album med Preus-coverlåter.

Kortversjonen Fay Wildhagen produserer et hyllestalbum til Anne Grete Preus, som døde av kreft i 2019.

Albumet «Møtested» vil inneholde Preus-coverlåter fremført av artister som Ole Paus og Ane Brun.

Wildhagen beskriver prosjektet som personlig og en måte å hylle Preus som menneske og artist på.

Hun snakker om hvordan Preus var en mentor for henne, og hvor hardt tapet rammet henne.

Albumet er ment som en feiring av Anne Grete Preus' musikk, ikke en sørgeplate. Vis mer

Først og fremst et veldig personlig prosjekt, forteller produsenten.

– Vi hadde lyst til å hylle henne både som menneske og artist, gjøre noe hun hadde blitt glad for. Litt som om vi skulle overraske henne på en bursdag, sier Wildhagen.

29-åringen har det siste tiåret fått mye oppmerksomhet for sin musikk og sine gitarferdigheter.

Oppmerksomhet fikk hun også av Anne Grete Preus, en av de mest markante skikkelsene i norsk rock fra sent syttitall og frem til hun døde av kreft i 2019, 62 år gammel.

Et halvt års tid før Preus gikk bort, stilte de sammen i intervju på «Lindmo», hvor de fortalte om vennskapet.

– Vi har funnet lykken, sa Wildhagen smilende der.

– Var en fighter

Lykken ble kortvarig. Vennskapet varte i tre års tid.

– Hun var jo min helt. Jeg så veldig opp til henne. Hun var som en mentor for meg, og jeg lærte henne litt, sier Wildhagen.

– Og selv om jeg visste at hun var veldig syk, ga jeg henne stor rolle og plass i mitt liv, som jeg også husker jeg synes var skummelt.

Hun forteller at det var «absolutt et sjokk» da Preus gikk bort.

– Fordi hun var en fighter, hun trodde at det skulle gå bra. Eller, jeg trodde det i hvert fall.

PRODUSERER HYLLEST: Fay Wildhagen.

Nå er Wildhagen i sving med et hyllestalbum titulert «Møtested», hvor et knippe norske artister tolker Anne Grete Preus-sanger.

Plateselskapet Drabant opplyser til VG at planen er å slippe platen i november. Første smakebit kommer 22. mai.

De bekrefter disse artistene og låtene nå, og sier at noen flere kommer til:

Ole Paus – «Ti bud til en ung mann som vil frem i verden»

Fay Wildhagen – «Fylt av min kjærlighet»

Odd Nordstoga – «Jeg er en by»

Frida Ånnevik – «Vrimmel»

Marit Larsen – «Amatør»

Ane Brun – «Månens elev»

Emilie Christensen – «Ro meg over»

Daniela Reyes – «Kameleon»

HADDE TONEN: Ole Paus og Anne Grete Preus. Her sammen i 2013.

Wildhagen forteller at folkpopgruppen Darling West fungerer som «husband» på albumet, for å gi det et helhetlig uttrykk.

– Sykt kult. Det ble alt jeg drømte om og enda litt til.

Produsenten sier at det var en viss ærefrykt knyttet til å styre etablerte og tungt meritterte artister.

– Noen av dem er produsenter selv og har veldig mye mer fartstid enn meg. Og så skulle jeg sitte og være sånn sjef. Litt ubehagelig!

– Blir litt nært

Ifølge Wildhagen har et mål vært å fornye sangene.

– Til et mer tidløst sound. Mange av Anne Gretes innspillinger er jo ganske hardcore åtti- og nittitalls i uttrykket. Men så er det veldig klassiske låter.

I STARTEN: Anne Grete Preus i 1979, som frontfigur i bandet Veslefrikk.

Selv har hun valgt å lage en versjon av en låt som ikke er Preus’ egen.

I stedet covrer Wildhagen «Fylt av min kjærlighet» – Preus’ oversatte versjon av Bob Dylans «Make You Feel My Love».

Preus fremførte den blant annet i en minnegudstjeneste i Oslo domkirke, på toårsdagen for terrorangrepet 22. juli 2011.

PÅ TOPP: Anne Grete Preus ble for alvor omfavnet av publikum etter albumet «Millimeter» i 1994. Her på Spellemannprisen for det året, hvor hun fikk tre priser, sammen med Øystein Sunde.

– Jeg tror det er det jeg ville gjort hvis jeg skulle hedret henne mens hun fortsatt var her. Fordi hun elsket Dylan. Og kanskje at de andre låtene hennes ... det blir litt nært, da. Det er mer behagelig for meg personlig å sette dem bort til andre.

Var på Karpe-konsert

To år før de ble kjent, mistet Wildhagen sin farmor. Bestemoren var hennes aller nærmeste, sier hun.

– Anne Grete minnet veldig om farmor på mange måter. Hva hun var opptatt av, hvordan hun var med meg. Hun dekket ting jeg savnet. Jeg spurte veldig lite om sykdommen. Så jeg tror kanskje det ble et frirom for henne.

29-åringen beskriver Preus som nysgjerrig helt til det siste. De sjekket ny musikk og var på konserter sammen.

Wildhagen trekker frem en Karpe-konsert på Rockefeller i mars 2019, fem måneder før Preus døde.

– Anne Grete bare digget «SAS Pussy», hvor de synger «jeg skammer meg» – hun bare: «Åh, det er en genial åpning på en låt!».

Fikk ikke forvarsel

Ifølge Wildhagen fikk hun aldri noen klar beskjed om at Preus ikke kom til å overleve kreftsykdommen.

I SITT RETTE ELEMENT: Første gang de møttes fikk Fay Wildhagen ros av Anne Grete Preus for å spille «tøff gitar».

– Jeg fikk bare beskjed om at hun hadde gått bort. Det var et såpass hardt slag at det satte meg ut av spill veldig lenge. Så det er blant annet derfor det har tatt tid for meg å gi ut noe nytt, sier Wildhagen, som nylig ga ut sin første låt på flere år, «vár».

– Jeg tar veldig på alvor, mange av tingene Anne Grete sa til meg. Jeg føler ikke at jeg kan slutte med musikk, for eksempel. For da vil jeg skuffe henne.

GLEDE: God stemning i studio mellom Fay Wildhagen og tekniker Mike Hartung.

Wildhagen gjør det klart at «Møtested» ikke skal bli en sørgeplate.

– Det er en feiring over hvor bra hun var og er. Jeg føler at vi kollektivt alle sammen er her for å løfte frem en liten flik av hennes katalog. Virkelig bare prøve å gjøre så stas på den som mulig.

Produsenten føler et visst alvor likevel, sier hun, både som musiker og venn.

– Mange ganger i prosessen har jeg blitt veldig rørt, som når jeg har fått telefonopptak fra de forskjellige artistene. Mange ganger har jeg tenkt: «Dette skulle jeg gjerne vist henne.»

«TVILLINGSJEL»: Et ord Fay Wildhagen gjerne bruker om Anne Grete Preus.

Under innspillingen har Wildhagen hatt mange øyeblikk hvor hun har følt at Preus har vært nær, forteller hun.

– Jeg har vært veldig trygg på alle avgjørelsene, har følt at jeg gjør ting hun hadde likt. Det er jo ledestjernen min gjennom prosjektet. Jeg prøver å imponere henne. Sånn at hun slipper meg gjennom perleporten når jeg kommer opp!