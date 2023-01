SYNGER OM DATTEREN: Atle Pettersen deltar i lørdagens delfinale i MGP med «Masterpiece», en sang om datteren Demi. Den fikk stryk av NRKs egen anmelder mandag morgen.

MGP-Atles låt slaktet: − Går ikke fryktelig inn på meg

Atle Pettersens Melodi Grand Prix-bidrag får hard medfart – av Melodi Grand Prix-kanalen selv.

NRKs anmelder Espen Borge var ikke nådig mandag morgen da kommende helgs MGP-bidrag ble offentliggjort.

«Tidenes klammeste låt. Dette her klarer jeg ikke, ass. Jeg vil slutte som musikkanmelder for alltid», lød det fra NRK-kritikeren om Pettersens bidrag «Masterpiece».

Atle Pettersen (33) selv sier at han er voksen nok til at slaktet «går helt greit».

– Det er litt «name of the game», dette. MGP er en musikk-konkurranse som er lagt opp slik at folk skal mene mye, så da må man stålsette seg for alt. Klart det ikke er det kuleste å få terningkast en, men det går ikke fryktelig inn på meg. Det er mulig det er et eller annet han ikke har catcha, sier Pettersen om den negative NRK-omtalen.

– Da velger jeg heller å fokusere på innboksen og øvrige tilbakemeldinger som jeg har fått, for de har varmet, sier han.

Fokuset retter Atle Pettersen også mot lørdagens delfinale og sitt bidrag «Masterpiece». Den handler om datteren Demi som han og kona Cathrine Eide (33) fikk for tretten måneder siden.

– Det er en veldig personlig låt, og jeg var lenge veldig usikker på om jeg skulle tørre å kjøre på. Jeg har et ikke helt ukomplisert forhold til min egen far og var lenge ikke helt sikker på om jeg selv ønsket å tre inn i farsrollen, forteller Pettersen.

– Å få barn er jo det største du kan oppleve, samtidig som du blir fryktelig redd for at det skal skje noe. Det er en stor omveltning.

I ettertid har ikke Atle Pettersen angret et sekund på de tok imot sitt lille mirakel. Lille Demi, som akkurat nå har påført sin far et lite snev av feber, har forandret livet hans.

– Ja, man blir tvunget til å ta noen valg – selvreflekterte litt og ta stilling til hva slags type menneske du vil være. Før så elsket jeg å dra ut på en lengre turné, men nå vil jeg hjem igjen bare etter å ha vært borte fredag og lørdag. På juleturneen i fjor var jeg borte i to uker. Det var ikke så gøy, innrømmer han.

BLE FORELDRE: Rett før jul i 2021 kom Atle Pettersen og Cathrine Eides datter Demi til verden.

Atle Pettersen ser frem til lørdagens delfinale og mener han med «Masterpiece» kommer til å presentere en helhetlig historie fra scenen som vil fenge folk.

Men han vet det blir tøft.

– Ingenting er så opplagt som det kan virke, men klarer jeg å kare meg til finalen i Trondheim – hvilket jeg selvfølgelig håper – møter jeg et beintøft heat. Jeg tror det blir veldig åpent, sier Pettersen og minner om hva som skjedde da han var med i MGP sist, som forhåndskvalifisert til finalen i 2021.

– Alle trodde KEiiNO skulle vinne, men så kom det en kar ved navn TIX som også hadde lyst på en tur til Eurovision ...