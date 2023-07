I SORG: Sir Bob Geldof hyllet sin avdøde kollega og venn, Sinéad O’Connor, fra scenen i Irland i helgen.

Bob Geldof: Fikk desperate meldinger fra Sinéad O’Connor rett før hun døde

Fredsaktivisten og Boomtown Rats-stjernen Bob Geldof (71) avslører nå at han mottok flere bekymringsfulle tekstmeldinger fra sin artistkollega Sinéad O’Connor i tiden før hun døde for snart en uke siden, bare 56 år gammel.

Det er Daily Mail som skriver dette. Også Metro har gjengitt Geldofs hyllest. Meldingene fra O’Connor skal ha vært «fylt av desperasjon, fortvilelse og sorg».

Det var under Cavan Calling-festivalen i Irland at Sir Bob Geldof kom med sin følelsesladde hyllest til sin avdøde venn og kollega.

– Hun var en svært god venn av meg. Vi snakket sammen helt inntil det siste, et par uker siden. Noen av tekstmeldingene hennes var fylt av desperasjon, fortvilelse og sorg, og noen var ekstatisk lykkelige. Det var slik hun var, sa Geldof.

GIKK BORT: En kondolanseprotokoll ble lagt ut i Mansion House i Dublin etter Sinead O’Connors dødsfall sist uke.

Les også Sinéad O’Connor er død: – Stolt over å være en bråkmaker Den irske artisten og låtskriveren Sinéad O’Connor er død, 56 år gammel. Det melder Irish Times.

Det er en knapp uke siden den kjente irske artisten ble funnet død i sitt hjem i Brixton i London. Sinead O’Connors dødsårsak er foreløpig ikke kjent, men det vil bli satt i gang en obduksjon for å finne denne.

Det kan ta flere uker før svaret blir klart.

Det har blitt antydet at O’Connor aldri kom over tapet av sønnen Shane som døde i fjor vinter, bare 17 år gammel, men samtidig har hennes management understreket at Sinéad O’Connor var i gang med å lage både ny musikk og planlegge en verdensturné.

Les også Morrissey raser mot Sinead O’Connor-hyllester Den britiske poplegenden hyller selv den avdøde artisten, men langer ut mot behandlingen av O’Connor mens hun fortsatt…

Sinéad O’Connor var en profilert artist med en rekke utmerkelser i ryggen, men vil nok for alltid huskes best for sin versjon av Prince-klassikeren «Nothing Compares 2 U».

O’Connor var også kontroversiell og frittalende med et brennende samfunnsengasjement. I 1992 ble hun buet av scenen under en hyllestkonsert for Bob Dylan etter at hun på sin forrige offisielle opptreden hadde revet i stykker et bilde av paven.

Den gangen måtte hun hjelpes av scenen av countrylegenden Kris Kristofferson (87). Ni år senere, i 2001, mintes Kristofferson episoden i et VG-intervju.

Les også Sinéad O'Connor i sorg – mistet 17-år gammel sønn Sønnen til den irske sangeren Sinead O’Connor var savnet i to dager. Nå har sangeren delt nyheten om at 17 år gamle…

– Jeg synes det var upassende. Alle var der for å hylle Dylan. Stemningen var helt riktig. Inntil jeg måtte bære Sinead av scenen. Jeg husker ikke hva hun skulle synge – jeg hadde nok tatt en bourbon selv – men Sinead ble fysisk syk. Kastet opp backstage, fortalte Kristofferson i 2001.