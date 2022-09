VANT FREM: Carola og hennes selskap Carola Musikproduktion AB. fikk medhold i tingretten.

Dømt til å betale millionbeløp til Carola

En utro tjener som var ansatt hos Carola Häggkvist er dømt til betale til sammen seks millioner svenske kroner. Det inkluderer penger han tok ut fra selskapet uten samtykke, samt renter og saksomkostninger.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Carola fikk dermed medhold for sitt krav i tingretten. Ifølge dommen har vedkommende i perioden 2017 til 2019 uten samtykke fra Häggkvist eller noen andre i selskapet tatt ut 4,7 millioner svenske kroner fra hennes selskap Carola Musikproduktion AB.

Expressen skriver at dette førte til at Carolas selskap gikk på et tap stort 3,2 millioner svenske kroner. Noe som igjen resulterte i at mens selskapet hadde 3,2 millioner kroner på konto i 2018 var det knappe 105.000 svenske kroner 30. juni 2019.

Nå er vedkommende dømt til å betale tilbake 4,7 millioner pluss renter – og saksomkostninger. Til sammen utgjør dette seks millioner svenske kroner – eller drøyt 5.6 millioner norske kroner.

Se video – her går det galt for Carola: