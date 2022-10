ÅLEINE SAMAN: De er her fremdeles. Magne, Morten og Paul. Sammen på bildet. Alene i musikken.

Albumanmeldelse a-ha «True North»: Nordnorsk natursalme

a-ha er fremdeles alene, sammen.

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: POP

a-ha

«True North»

(Swinglong/RCA/Sony)

«Som nordmenn lever vi i skjæringspunktet mellom hav og bratte fjell, ved kjernen av dramatisk natur» forteller Magne Furuholmen i filmen som i en markedsføringsfinte følger albumet «True North», men knapt er mulig å se noe sted.

Denne omfavnelsen av hav og fjell må man kunne kalle en relativt kraftig tilsnikelse fra et band som primært har oppstått og eksistert i et rolig østlandsklima, men pytt. Formålet helliger midlet. Paul (eller Pal som han heter i krediteringen) sin familie kommer fra nord, og han har hatt mange ferier i Nord-Norge. (Fremdeles ifølge filmen «True North»).

Det er uansett én ting som er virkelig imponerende med vår største internasjonale nasjonalskatt etter Amundsen, Nansen og brunosthøvelen: At de fremdeles gir ut ny musikk, og at den fremdeles ikke er sint, aggressiv eller bøllete. Tvert imot er dette a-ha på sitt mildeste, mest harmonisk og tilbakelent akustiske.

A-ha er i alle henseende et bevis på at viljen til kunst er sterkere enn de største uenigheter og krangler. Eller at musikk er business, og business er business. Jon Fosse kunne uansett ikke ha diktet dette omvendt magnetiske utenforskapet bedre, denne sjokkerende blandingen av aktiv konfliktorientering og total konfliktskyhet.

Samtidig kan man lese låttitlene bokstavelig som en slags passivagressiv krangel i seg selv. Åpningslåt og førstesingel «I’m in» er kreditert Magne Furuholmen. «As if» fnyser Paul Waaktaar-Savoy to spor senere. Han ber senere om innsikt i «Make me understand», der Furuholmen svarer med den ganske slappe «You Have What It takes», før Waaktaar-Savoy avslutter med «Oh My Word».

Morten Harket har ikke skrevet noe som helst denne gangen.

Tittelåten legger seg så tett på låten «Stay On These Roads» (1988) at vi muligens hører tidenes første egen-interpolasjon. På samme vis legger «Forest for the Trees» seg inntil samme albums «The Blood That Moves the Body» og «The Living Daylights».

Det ligger noe stødig, «skomaker bli ved din lest»-anerkjennende i dette. Både fordi 2022 markerer at samtlige passerer sekstiårsmerket (Furuholmens dag er 1. november, om snaue to uker). Men ikke minst at «Stay On These Roads» er den eneste låten alle tre har skrevet sammen – utover «Take On Me».

A-has ellevte studioalbum er en del kyndig rattede låter, og enda flere man ikke trenger å høre så veldig mange ganger. Den økofilosofisk grunnstillingen er gjennomtenkt og oppriktig. «Oh My Word», den Richard Hawley-lignende avslutningslåten, er en myk og høstlig 6/8-refleksjon i myk popjazz der samtlige instrumenter, både i symfoniorkester og band får komme fram i alle sin prakt

«True North» høres stort og mektig ut. Samarbeidet med Arktisk Filharmoni og det som skal ha vært en tilnærmet liveinnspilling i Bodø gir en organisk vakker, levende og varm klang. Morten Harket synger fremdeles så fantastisk at selv de svakeste og seigeste låter og melodier blir mye bedre enn de faktisk er.

Og det er nok dessverre der man kan bli lurt.