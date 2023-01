HEDERSGJEST: Emma Steinbakken omgitt av (f.v.) Isah, Freddy Kalas, Bjørn Eidsvåg, Kristian Kristensen, Karoline Krüger og Ingebjørg Bratland.

Emma Steinbakkens kveld i «Hver gang vi møtes»: Se terningkast

Emma Steinbakken (19) er tidenes yngste deltager gjennom programmets 13 år lange historie.

– Det er først og fremst veldig stas! sier Steinbakken til VG om den lave aldersrekorden.

– Og litt skummelt, legger hun til.

Lørdag er det altså 19-åringen som kan lene seg tilbake i stolen og nyte de andres tolkninger. Selv skal hun blant annet snakke om drømmen som gikk i oppfyllelse, men som ble et mareritt.

Emma Steinbakken: – Det føltes helt sjukt vondt

VG-anmelder Tor Martin Bøe gir terningkast etter hver fremføring. Det kan også VGs lesere gjøre.

Terningkastene oppdateres fortløpende.

Steinbakken debuterte i 2018 med «Not Gonna Cry». Året etter sto hun på scenen under by: Larm-festivalen for første gang. Men det var i 2021 at Jessheim-kvinnen fikk sitt store gjennombrudd.

Hennes coverversjon av Hellbillies-balladen «Eg gløymer deg aldri» ble brukt i TV-serien «Rådebank», og dermed var det gjort. Steinbakkens «Jeg glemmer deg aldri» kan nå skilte med nær 22 millioner avspillinger på Spotify.

Hellbillies’ egen fra 2001 har til sammenligning litt over tre millioner avspillinger.

Opptur med «Floden»

Stjerneskuddet er ellers kjent for samarbeidet med Alan Walker på «Not You», og hun bidro musikalsk til TV-serien «Hjem til jul» – med låten «Stay With Me».

For øvrig har Steinbakkens versjon av Bjørn Eidsvågs «Floden» i første episode av «Hver gang vi møtes», blitt en solid hit med nærmere syv millioner avspillinger på Spotify. Den topper VG-lista for tredje uke på rad.

Bjørn Eidsvåg selv ble rørt til tårer av fremføringen – se VGTV:

TV 2 meldte for en uke siden at premiereprogrammet til «Hver gang vi møtes», der Bjørn Eidsvåg (68) ble hyllet, da hadde passert én million seere.

Aldri før har så mange sett en episode av programmet, som første gang gikk på lufta i 2012. Årets sesong ligger an til å bli den mest sette noensinne.

– Det er over all forventning, og nok en gang skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke har vært med på dette tidligere. Dette er bare stas! uttalte Eidsvåg via TV 2.

Sånn så det ut da Emma Steinbakken opptrådte på Rådhusplassen med VG-lista Topp 20 i fjor: