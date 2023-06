REGN MED SOL I KVELD!: Slik så det ut på Rådhusplassen i fjor under VG-listeshowet. I år kan du glemme regntøyet, men huske solkremen og drikkeflaskene!

Røde Kors med varmeadvarsel

På vei til det store VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo i kveld? Da bør du lese noen gode tips fra Røde Kors, for det kommer til å bli hett ...

– Vi er gode og varme, sier vaktleder i Røde Kors, Anders Oustorp, på telefon fra Rådhusplassen ved 13.30-tiden fredag.

Termometeret viser 30 varmegrader og et par hundre ungdommer har allerede kommet selv om konserten ikke starter før klokken 20 fredag kveld. Det er ventet flere titusener publikummere til Nordens største gratiskonsert, VG-listeshowet.

– Vi har allerede levert ut et utall glass med vann og passer på at alle har smurt seg godt, får nok å drikke og søker skygge der det er mulig, forteller Oustorp.

Alt du trenger å vite om kveldens store show finner du HER!

HUSK Å DRIKKE VANN!: Vaktleder i Røde Kors, Anders Oustorp, har selv husket å drikke masse vann fredag. Det må også du som publikummer gjøre i sommervarmen i Oslo sentrum dersom du skal på VG-listeshowet i kveld.

Selv har Røde Kors-sjefen og hans kolleger vært på plass siden klokken 10 fredag morgen.

– For all del, det er viktig at vi også får nok å drikke, smiler han.

Anders Oustorp har et par klare oppfordringer til alle som akkurat nå er på vei til Oslo og Rådhusplassen.

– Det er lurt å ha med seg en liten solhatt, og det er viktig å smøre seg godt med solkrem. Og så må man være flink til å drikke vann. Vi har stort fokus på å holde folk hydrerte. Det er lov å ha med plastflasker inn, og vi har satt opp enda flere vannstasjoner enn vi opprinnelig planla der vannflaskene kan fylles opp, sier Oustorp.

Selve konserten starter 20.00 fredag kveld og varer til 22.30. Ifølge Meteorologisk Institutt vil varmen holde seg godt utover kvelden.

– Oslo/Blindern viser 30 grader nå, så det er godt og varmt. Ved 23-tiden ser det ut til at temperaturen vil være rundt 25 grader, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

– Ligger det an til tropenatt i hovedstaden?

– Nei, jeg tror ikke det. Temperaturen går gradvis nedover og det blir kaldere på natten. Nærmest i går var Færder fyr med 19,4 grader, mens Oslo/Blindern var nede i 15,5 grader, sier Andersen.

Minimumstemperaturen kan ikke krype under 20 varmegrader for å bli kalt tropenatt.

En hetebølge har uansett nådd Drammen og ventes å bre seg utover Oslo og deler av Østlandet i helgen:

