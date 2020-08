I STORSLAG: Bent Sæther (t.h.) og Hans Magnus Ryan, kjernen i Motorpsycho. Foto: Espen Braata

Plateanmeldelse: Motorpsycho – «The All Is One»: Alle gode ting

Motorpsycho på sitt motorpsykeste.

Det begynner å bli utfordrende å skrive noe fornuftig om Motorpsycho. Trondheimsbandet har tross alt vært landets mest konsistent briljante rockeband i tett på 30 år, uten at de har gjort stort annet enn å følge sin egen tåkete visjon.

Hemmeligheten til trioen – som nå består av kjernemedlemmene Bent Sæther og Hans Magnus Ryan, samt svenske Tomas Järmyr som sulten skinnpisker – er tilsynelatende enkel: Øv. Mye. Gruppens stadig mer vektløse frihetsrock er utvilsomt brolagt med utallige økter i bandbunkeren, men for en lytter er det lett å forveksle disiplin med pur spilleglede.

42-minutters høydepunkt

Det gjelder i høyeste grad «The All Is One», avslutningen på den løst sammenknyttede «Gullvåg-trilogien», der vakre, foruroligende malerier av bysbarnet Håkon Gullvåg har gitt bandet lyriske og musikalske impulser. Ikke bare er det seriens sterkeste utgivelse – det kan lett bli stående som et av gjengens mest vellykkede album.

Nøkkelsporet er åpenbart den femdelte suiten «N.O.X.», der bandet leker seg over 42 minutter med Lars Horntveth (Jaga Jazzist) og Ola Kvernberg (Steamdome) på hver flanke. Her møtes de fleste elementene som gjør Motorpsycho bra – dvelende psykedelia, hypnotisk jazzrock og monstrøse, eskalerende riff – samtidig som gjestene setter sitt distinkte preg på helheten.

De åtte låtene som omkranser «N.O.X.» er enklere, men strengt tatt ikke noe dårligere. Den vidunderlige vendingen i refrenget på tittelsporet gjør det til et av deres mest tilgjengelige øyeblikk på lenge, mens spretne «The Magpie» er en av flere sanger som fargelegges av «fjerdemedlemmet» Reine Fiskes gitarer. Platen avsluttes med tre låter som tar prosjektet så langt ned på jorden som det kommer – sjekk for eksempel nakne og nydelige «The Dowser».

Revitaliserende

Bent Sæthers vokal har blitt et stadig bedre og viktigere instrument i Motorpsycho-universet det siste tiåret, og tekstene – fortsatt vage, men tydeligere enn noensinne forankret i politiske realiteter og håpløs tidsånd – matcher musikken med overraskende treffsikkerhet.

Halvannen time i et såpass rikt og flytende musikalsk terreng kunne lett blitt utmattende. I stedet føler man seg som lytter revitalisert etter endt økt.

Motorpsycho er helt sikkert tilbake i øvingslokalet for å grave fram nytt gull allerede, og godt er det.

BESTE LÅT: «N.O.X. I – V»

Publisert: 29.08.20 kl. 18:39

