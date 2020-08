BEÆRET: Den norske pianisten og komponisten Ola Gjeilo syntes det var stor stas at selveste Bruce Springsteen brukte musikken hans i sitt siste radioprogram. Foto: Mantas Gudzinevicius

Bruce Springsteen valgte norsk

Bruce Springsteen (71) brukte et klassisk stykke av norske Ola Gjeilo (42) i sin siste podcast.

– Så utrolig artig, sier Gjeilo da VG forteller han at verdens største rock-stjerne er oppmerksom på musikken hans.

Det er i den tiende utgaven av Springsteens program «From My House To Yours» på Sirius XM at Ola Gjeilos «Before Dawn» dukker opp som et av mange mellomspill blant Bruce Springsteens historier og fremføring av egne sanger.

Og han er i godt selskap; Springsteen bruker også komposisjoner fra Brian Eno, Ry Cooder og den legendariske - og nylig avdøde - filmkomponisten Ennio Morricone.

– Jeg har vært stor fan av Springsteen siden jeg hørte «The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle» for første gang som tenåring, det er fortsatt mitt favoritt Springsteen-album. Jeg likte veldig godt det nyeste albumet også, det er en utrolig sjel og ærlighet i alt han skriver, sier Gjeilo som er vokst opp på Skui i Bærum, men dro for snart tyve år siden til USA for å studere komposisjon i Los Angeles og New York, der han i dag bor med sin kjæreste.

CELEBER KONSERT: Her hilser Ola Gjeilo på Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit etter å ha holdt konsert for dem i Ottawa under kronprinsparets offisielle besøk til Canada i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ola Gjeilo har kontrakt med den klassiske kjempen Decca og har gitt ut tre plater under etiketten. Singlen «Still» fra hans forrige album, «Night», har for øvrig over åtte millioner avspillinger på Spotify.

– Jeg blir rørt av at en som jeg alltid har vært dypt inspirert av synes noe som jeg har laget er fint, så dette var fantastisk artig, sier Ola Gjeilo.

Tematikken i Bruce Springsteens program denne gangen var natta og hvor mye den har betydd for Springsteen gjennom hele livet, både privat og profesjonelt. Han startet programrekken akkurat da coronaviruset ble erklært som pandemi og har gjennom ti program delt personlige historier, musikk og ikke minst sosialpolitiske tanker.

Ikke uventet er demokraten Springsteen også aktiv i denne valgkampen og har for lengst gitt Joe Biden sin støtte foran høstens presidentvalg i USA. Nylig godkjente han også at Biden brukte hans «The Rising» i en valgkampvideo i forkant av demokratenes landsmøte sist uke.

Republikaneren Donald Trump sliter derimot på sin side, etter at Neil Young tidligere i måneden leverte inn søksmål mot Trump-kampanjen i protest mot at låtene «Rockin’ In The Free World» og «Devil’s Sidewalk» brukes av den sittende presidenten.

Publisert: 25.08.20 kl. 13:09

