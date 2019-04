BANDKOLLEGER: Mel B og Geri Horner på Brit Awards i 2010, da de vant en spesiell hederspris for 1997-låten «Wannebe». Foto: SUZANNE PLUNKETT /Reuters

Opprørt Geri nekter for sex-affære med Mel B

Mel B (43) hevder hun og Spice Girls-kollega Geri Horner (46) lå med hverandre på 90-tallet. «Ikke sant», sier Horner.

Nå nettopp







Det var under et intervju med Piers Morgan for en uke siden at Mel B (Melanie Brown, red.anm.) kom med påstanden om at hun og Horner hadde sex med hverandre på 90-tallet – da Spice Girls var på høyden av sin popkarriere.

– Hun kommer til å hate meg for dette, for hun er jo så snobbete med landstedet sitt og mannen sin, men det er et faktum. Det bare skjedde, vi fniste av det og det var det hele, lød det i betroelsen fra Mel B.

Siden har fansen ventet på en reaksjon fra Horner, og nå har den kommet – i form av en skriftlig uttalelse fra Horners representanter til medier som People og Daily Mail.

les også Bitter Mel B skar bort tatovering med eksmannens navn

Her kommer det frem av Horner, som er gift og har to barn på 12 og to år, er skuffet og opprørt over bandkollegaens påstander.

«Det har vært veldig skuffende å lese om alle disse ryktene igjen, særlig på morsdagen av alle dager. Geri elsker Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie og Victoria. Men hun vil at folk skal vite at det som er blitt rapportert den siste tiden, rett og slett ikke er sant, og at det har vært veldig sårende for familien hennes.

les også Mel Bs eksmann Stephen Belafonte: – Jeg frykter for mitt liv og min sikkerhet

«Når det er sagt, så ser Geri nå fremover og gleder seg til å se jentene og fansen på turné», heter det videre i kunngjøringen.

Mel B på sin side, skal være er i harnisk over Horners utspill. Daily Mail har snakket med ikke navngitte kilder som hevder at 43-åringen raser over at Horner med dette fremstiller henne som løgner. Mel B har imidlertid ikke kommentert Horners respons offentlig.

Spice Girls – minus Victoria Beckham (44) – legger snart ut på en mye omtalt comebackturné i Storbritannia. Om det virkelig er stridigheter internt nå i forkant, eller om det hele er velregisserte PR-stunt, er uvisst.

Da meldingen om den forestående stadionturneen kom, postet de en video med et aldri så lite innslag av selvironi, der de diskuterte hva de skulle ha på seg.

– Vi kan ikke begynne å krangle nå hvis vi skal på turné, uttalte Melanie C i videoen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Mel B rasende på Simon Cowell: Stormet av scenen

De britiske krydderjentene har ikke samarbeidet siden musikalen «Viva Forever» i 2012, en oppsetning som ble totalslaktet av kritikerne, og som endte i et pengesluk. Forrige gjenforening fant sted i 2007. I januar året etter var det bråstopp igjen.

Jentegruppa så dagens lys i 1994 og fikk sin største massive internasjonale hit to år senere med «Wannabe». I 1998 valgte Geri (som da het Halliwell til etternavn) å forlate popkvintetten, og i 2000 kunngjorde medlemmene at de tok pause på ubestemt tid for å satse individuelt.

Publisert: 02.04.19 kl. 10:26