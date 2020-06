POLITISK: Run The Jewels – her ved Killer Mike – holder fremdeles høyt nivå, mener VGs anmelder. Foto: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Plateanmeldelse: Run The Jewels – «RJT4» – Av med hanskene

Et forrykende lydspor til et USA i krig med seg selv.

Plateanmeldelse: Run The Jewels – «RTJ4»

Big Dada

Klodens mest konsistent briljante rapduo akkurat nå?

Den æren tilfaller kjapt Run The Jewels, som siden 2013 har vært det musikalske og lyriske overskuddsprosjektet til den Outkast-affilierte Atlanta-rapperen Killer Mike og den legendariske Brooklyn-produsenten og rapperen El-P.

Mikes politiske slagkraft og glefsende autoritet balanserer effektivt mot El-Ps mer abstrakte og poetiske stil, og sammen henter de to 45-åringene ut det beste i hverandre.

Timingen for en ny plate med Run The Jewels – den fjerde i rekken – kunne ikke vært mer passende: Etter uker der amerikanske demonstrasjoner mot rasisme og politivold har gitt gjenklang over en hel verden, fremstår «RTJ4» som eksplosivt lydspor til begivenhetene – en musikalsk molotovcocktail mot et system rigget for å holde deler av USAs befolkning nede.

«And every day on evening news they feed you fear for free/ And you so numb you watch the cops choke out a man like me/ And ’til my voice goes from a shriek to whisper, ‘I can’t breathe’», rapper Killer Mike på «Walking In The Snow».

Sitatet er blitt hyppig delt – og tolket som profetisk raseri – siden platen ble sjokksluppet i forrige uke, men det handler i realiteten om Eric Garner, afroamerikaneren som ble drept på samme måte som George Floyd i 2014.

Slike tragisk evigaktuelle tekstlinjer forekommer det plenty av på «RJT4», og den harde, medrivende produksjonen fra El-P låner dem ekstra kraft. Tross hørbare nikk til nittitallet, fra Gang Starr-samplende og Ol’ Dirty Bastard-parafraserende «Ooh La La» til dancehall-apokalyptiske «Holy Calamafuck» og sprettballen «Goonies vs. ET», er det lite ved denne musikken som er tilbakeskuende i sin natur.

Platens vakreste øyeblikk, «Pulling The Pin», gjestes av Josh Homme og Mavis Staples – muligens en pussig kombo på papiret, men fullstendig logisk og nesten opprivende flott i praksis.

«RTJ4» er en klaustrofobisk og intens lytteopplevelse, i den grad at man føler seg filleristet etter å ha hengt med gjennom den drøye halvtimen albumet varer. Det er ikke sikkert at prosjektet ville tapt så mye på ørlite mer variasjon i uttrykket. Men Killer Mike og El-P ber ikke om oppmerksomheten din – de krever den.

BESTE LÅT: «Holy Calamafuck»

Publisert: 10.06.20 kl. 10:52

