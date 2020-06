GLAD: Selv om det trist gir Sval (21) inspirasjon sier hun at hun er mer glad enn trist. Her er hun i forbindelse med VG-lista i 2019. Foto: Anniken Aronsen

Sval: – Skulle ønske vi hadde kommet lenger i 2020

Sval Rosenløw Eeg (21) skriver sanger når hun er trist. Fredag slipper hun en ny singel. Artisten håper vi blir flinkere til å se hverandre.

– Jeg føler at folk får se nye siden av meg hver gang jeg slipper en ny sang, sier Sval til VG.

Fredag slipper hun singelen «(I Can't Be Your) Medicine».

Sangen handler om å innse at du ikke kan hjelpe noen som ikke ønsker å hjelpe seg selv.

– Jeg skriver mer når jeg er trist, fordi når jeg har det bra så er jeg ute med venner. Når jeg har det kjipt, er jeg alene og da kommer sangene, sier artisten og legger til:

– Jeg har laget mye trist musikk uten å være en trist person.

Artisten håper samfunnet står opp for urett og at folk hjelper hverandre i hverdagen.

– Stå opp for urett

– Jeg skulle ønske vi hadde kommet lenger i 2020. Vi burde ha kommet lenger, sier Sval.

De store demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd har gått inn på artisten.

– Jeg håper alle passer på hverandre og er gode medmennesker, sier hun.

Etter at hun entret rampelyst som 12-åring med sangen «Trenger deg» har artisten sluppet flere følelsesladde sanger.

– Fremtiden har virket veldig usikker, det tror jeg har påvirket mange, sier Sval.

Under coronatiden har flere unge strevet med angst og depresjon, ifølge en studie fra forskere ved Universitet i Bergen, skriver NRK.

21-åringen var midt i en turné med svenske Veronica Maggio da Norge ble coronastengt.

– Vi hadde kommet til Trondheim da alt ble avlyst. Nå får vi kanskje startet opp igjen til høste. Det er uansett mange som har hatt det vanskeligere enn meg. Jeg har heldigvis kunnet jobbe med musikken selv om konsertene ble avlyst.

– Hvordan har du endret deg etter nesten 10 år i rampelyset?

– Jeg er blitt voksen. Nå stoler jeg mer på egne beslutninger om det kommer til musikk eller alt annet, sier hun og legger til:

– Om noe føles riktig så må man stole på selv å bare gjøre det.

Feirer med de hun er glad i

For ett år siden delte Sval et bilde av kjæresten på Instagram, med teksten «hvis hun slår opp blir neste album lit :—-)».

– Kjærligheten går veldig bra. For meg har det også gått bra under coronatiden, sier artisten.

I 2019 feiret hun også Pride for første gang.

– Vi har pleid å være på ferie når det er, men i fjor var jeg i Oslo og feiret. I år er det avlyst, men jeg skal likevel markere feiringen med de jeg er glade i.

I fjor var 21-åringen på sommerturné med VG-lista, men i år blir dagene roligere. Hun bor med en venninne og er klar for en park-sommer.

– Jeg håper det blir mulig å reise til Sverige hvor vi har hytte. Om ikke er jeg klar for en sommer ute i parken med venner, sier Sval.

Publisert: 12.06.20 kl. 11:34

