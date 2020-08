OMSETNINGEN RASER: Det blir julekonserter i år også, deriblant med Kurt Nilsen, men inntjeningen krymper voldsomt for alle aktører med kun 200 publikummere i salen. Foto: Frode Hansen

Årets julekonserter: Taper titalls millioner

Kurt Nilsens tradisjonsrike juleturné forventes å krympe omsetningen fra 25 millioner kroner til 2, 5 millioner.

Tallene bekreftes av Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen. Han sier dette er symptomatisk for hele næringskjeden for julekonsertene, ettersom det ikke er tillatt med flere enn 200 personer pr konsert på grunn av coronaviruset.

Det betyr at konserthus som til vanlig kan ta flere tusen mennesker nå må stenge dørene ved 200 personer. Det sier seg selv at omsetningen da raser nedover.

– Åpnes det ikke for flere enn 200 på hver konsert, er den totale omsetningen nede i 2, 5 millioner kroner. Og så har du alle kostnadene med reise og andre ting - vi er 17 personer i crewet - det går jo bare ikke i hop uansett hvordan vi gjør det. Samtidig må vi huske på at både for artister, musikere og andre er julekonsertene for høysesong å regne. Mange livnærer seg på hva de får inn i denne perioden, sier Karlsen.

– Det er ingenting vi heller vil enn å gjennomføre turneen også i år, men har ikke helt begrep om hvordan vi skal gjøre dette. Vi hadde et håp om at det ble åpnet for 500 mennesker, men med den siste smittebølgen må vi nok forholde oss til at det bare blir 200, sier Karlsen, som påpeker at de må ta en snarlig avgjørelse på hvordan de skal gjennomføre.

Han håper regjeringens ordninger med å dekke tapte billettutgifter videreføres, og gir samtidig honnør til statsminister Erna Solberg som torsdag ettermiddag ga norske bedrifter tillatelse til å permittere ansatte i ett år.

– En annen ting er at disse juleturneene samler familier mellom seks og åtti år - det er ikke som å arrangere Palmesus for en spesifikk aldersgruppe. I desember skal folk hjem til jul, og mange vil nok ta sine forholdsregler i god tid før dette, så selv om det åpnes for 200 eller flere, må vi bedømme forsvarligheten i dette, både rent praktisk og økonomisk, sier Jan Fredrik Karlsen.

Tor Arne Ranghus i Taran er en av Norges mest erfarne arrangører av julekonserter. Han kalkulerer med et omsetningstap for sitt selskap på over 50 millioner kroner i inneværende år, mye av det fra årets to julekonserter, «Julenatt» og «Stille natt, hellige natt» med blant annet Rune Larsen, Alexander Rybak og ekteparet Hans Marius og Maria Haukaas Mittet.

– Det er penger jeg skulle hatt inn. Jeg vil likevel gjennomføre juleturneene på en eller annen måte. Jeg er blant annet i gang med å lage nye økonomiske avtaler med aktørene, forteller Ranghus.

En av de største utfordringene er størrelsen på kirkene som artistene hans skal opptre i.

– I noen av disse er vi nede i 80–90 personer, men da har jeg heller tre konserter pr dag i de største kirkene. Men en del færre steder blir det nok, sier Ranghus.

Denne uken avlyste han høstens storsatsning «Jersey Boys» på Chateau Neuf i Oslo, med blant andre Nicolay Ramm og Atle Pettersen.

– Jeg måtte det for å få dekket ekstraomkostninger frem til nå, sier han.

Sissel Kyrkjebø er en annen av gigantene i norsk juleturné-bransje. «Sissels jul 2020» har vært under planlegging lenge, men også der råder usikkerhet på hva som skal gjøres.

– Vi går opp problemstillingene i disse dager, men det er ikke konkludert med hvordan det skal løses, opplyser turneprodusent for «Sissels jul», Gunnar Reed, til VG.

Eva Weel Skram skal også ut på turné til jul under vignetten «Falle til ro, ein julekonsert», en nyhet hun slapp på sin egen Instagram-konto den 12. mars, altså samme dag som regjeringen bestemte å stenge ned landet.

Weel Skrams manager, Arne Svare i Stageway, sier til VG at det er vanskelig å ta på sparket hvor stort omsetningstapet blir.

– Men gitt et tak på 200 personer per konsert og økte kostnader på smitteverntiltak, er det selvsagt at det økonomiske potensialet i en slik turné svekkes kraftig, sier Svare, som påpeker at dersom Storting og regjering viderefører tiltak som medfører ytterligere kanselleringer av konserter og eventer, vil situasjonen til kulturnæringen være tilsvarende det den har vært siden mars i år.

– I så fall antar vi også at Storting og regjering viderefører økonomisk bistand til de rammede bedriftene, sier Arne Svare.

