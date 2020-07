SAMMEN IGJEN: Etter planen kommer ABBA med fem nye låter neste år, dersom opplysningene fra Geoff Lloyds podkast «Reasons to Be Cheerful» stemmer. Her er gruppen fra glansdagene på 1970-tallet; fra venstre Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog og Björn Ulvaeus. Foto: SCANPIX

ABBA med fem nye låter

Björn Ulvaeus lover utgivelse i løpet av 2021.

Nå nettopp

Det melder flere medier torsdag, deriblant Aftonbladet. De fire ABBA-medlemmene Björn Ulvaeus (75), Benny Andersson (73), Anni-Frid Lyngstad (74) og Agnetha Fältskog (70) møttes i studio allerede for to år siden for å spille inn de to låtene «Don’t Shut Me Down» og «I Still Have Faith In You», men utgivelsen av disse har vært utsatt flere ganger.

les også ABBA-Björn saksøker bygg- og anleggs-gigant

Det er den britiske journalisten Geoff Lloyd som har snakket med Ulvaeus via Zoom, et intervju som skal publiseres i Lloyds podkast «Reasons To Be Cheerful».

– De har spilt inn fem nye låter. De skulle ha vært ute mot slutten av fjoråret, men på grunn av tekniske problemer og pandemien har saker og ting blitt forsinket, sier Lloyd i podkasten som også Officialcharts.com refererer til.

les også «Pengemaskinen» ABBA tar av igjen: – Ikke drevet av grådighet

ABBA vant Eurovision Song Contest med «Waterloo» i 1974, en seier som markerte starten på en eventyrlig karriere som Skandinavias største band noensinne. Ikke minst i Lloyds hjemland, Storbritannia, der ABBA kan skilte med ni førsteplasser på den offisielle singlelista og like mange førsteplasser på albumlista.

Overfor Aftonbladet vil imidlertid ikke ABBAs manager, Görel Hanser, bekrefte at gruppen vil komme med fem nye låter, ikke bare to, slik planen har vært de siste to årene.

les også Björn Ulvaeus vil fortsette ABBA-festen

– Jeg kan bekrefte at det kommer to låter, men vi vet ikke mer akkurat nå, sier han til avisen.

ABBA brøt med hverandre helt i starten av 1983 og har siden bare opptrådt sammen svært sporadisk. De siste årene har gruppen fått et markant oppsving i popularitet på grunn av musikalen «Mamma Mia!» og to svært suksessrike og innbringende filmer.

Publisert: 24.07.20 kl. 08:25

Mer om ABBA Musikal

Fra andre aviser