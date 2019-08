NYTT ALBUM: Slipknot har sluppet sitt første album på fem år. Her er vokalist Corey Taylor under en konsert i Lisboa i 2009. Foto: Armando Franca / AP

Plateanmeldelse: Slipknot – «We Are Not Your Kind»: Raseriet lever

Slipknots sjette album er deres mest ambisiøse. Men aggresjonen er heldigvis fortsatt intakt.

Nå nettopp

Til tross for den nesten barnslige horror-estetikken (et band kledd i masker som snytt ut av «Motorsagmassakren» og lyriske ideer som følger opp) har Slipknot siden gjennombruddet rundt millenniumsskiftet vært et band å regne med – om ikke annet enn for aggresjonen og brutaliteten de maktet å injisere i et ellers nokså streit moderne-metal-uttrykk.

Sjettealbumet «We Are Not Your Kind» – gjengens første på fem år – spraker og knitrer seg i gang med den melodiøse ganerenseren «Insert Coin», som tipper over i elsk-eller-hat-singelen «Unsainted».

Når Corey Taylor synger «I’ll never kill myself to save my soul» så høyt og fint han kan, ringer det unektelig noen Linkin Park-alarmer i bakhodet. Men de løse Stones-referansene i starten («You Can’t Always Get What You Want») og den påfallende eksplosjonen («you’ve killed the saint in me!») gjør inntrykk.

Det samme gjør «Birth of the Cruel», som fusjonerer Alice In Chains og et anabolt Rage Against The Machine. Og «Spiders», som trykker verdens Korn-disipler ned i gjørma. Og ikke minst «My Pain», der depresjon henter et uttrykk i nabolaget mellom eksperimentell Blur og skånsom Nine Inch Nails.

Albumet er fullt av tunge, gode, tjukke riff, smarte detaljer og svartsynte politisk-eksistensielle tekster som synes skapt for vår lumre samtid.

«We Are Not Your Kind» er ikke plettfri. Den enerverende nu-metal-ruslebiffen «Critical Darling» er, ironisk nok, albumets svakeste låt. Den får selskap av enkelte partier og tekstlinjer underveis.

Likevel: Dette er en plate sinte unge gutter (og jenter) burde tvinges til å høre på. For eldre lyttere er opplevelsen mer ukomplisert: Man får lyst til å finne seg nærmeste moshpit og la det stå til.

BESTE LÅT: «Unsainted»

Publisert: 15.08.19 kl. 15:20

