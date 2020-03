BISETTES: Jahn Teigen bisettes fra Tønsberg domkirke onsdag. Foto: Jan Johannessen / VG

Innfører coronatiltak i Jahn Teigens begravelse

Bare sitteplasser i kirken, og antibac til alle fremmøtte, er blant tiltakene under begravelsen av den folkekjære artisten onsdag.

Etter at Folkehelseinstituttet tirsdag anbefalte å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere, har kommuneoverlegen i Tønsberg satt restriksjoner på hvor mange som får komme inn i kirken under Jahn Teigens begravelse.

Kommuneoverlege Sigmund Skei forteller til TV2 at det vil bli gjort en rekke tiltak for å forhindre smittespredning, både i og utenfor kirken.

Tønsberg domkirke har plass til 550 personer, men kommunen vil sette en grense på 500 personer. Det skal kun være sitteplasser i kirken, og det vil også bli delt ut antibac til alle fremmøtte både inne og utenfor kirken.

Æresrunde

Før begravelsen skal bårebilen med den folkekjære artisten kjøre en siste æresrunde i hjembyen Tønsberg til tonene av «Adieu».

Det er Tønsbergs Blad som skriver dette.

Klokkespillet i Møllergaten i Tønsberg har også tidligere spilt «Adieu» flere ganger etter Teigens død.

Jahn Teigen døde i Ystad i Sverige den 24. februar i år. Den populære pop- og rockartisten ble 70 år gammel.

Teigen begraves fra Tønsberg domkirke onsdag klokken 12.30. Den blir direkte overført på blant annet VGTV.

VGTV har også live-studio utenfor Tønsberg domkirke onsdag og vil starte sin sending i god tid før bisettelsen klokken 12.30.

Jahn Teigen etterlot seg datteren Sara, som han har med sin eks-kone Anita Skorgan, og barnebarnet Josef.

«Nå er tiden inne til å si adjø» står det i Jahn Teigens dødsannonse. Denne teksten er hentet fra duetten «Adieu» med Jahn Teigen og Anita Skorgan – med tekst av Herodes Falsk. Sangen var det norske bidraget til Eurovision Song Contest i 1982.

Over Jahn Teigens navn i dødsannonsen står det «Ikke som alle andre». Dette er tittelen på den siste sangen som Jahn Teigen rakk å gi ut, i fjor høst.

Det er ventet stort oppmøte i Tønsberg domkirke onsdag, og ifølge Tønsbergs Blad vil det bli satt opp storskjerm utenfor kirken slik at så mange som mulig kan følge bisettelsen.

Domkirken har plass til rundt 550 personer, men 150 av disse er avsatt til Jahn Teigens familie, slekt og nære venner.

Abid Raja fra regjeringen

Ifølge NTB er det nå klart at det blir kulturminister Abid Raja som vil være Regjeringens representant i bisettelsen. Tidligere biskop Per Arne Dahl skal lede seremonien.

Kirkeverge Carsten Furuseth opplyste tirsdag til Dagbladet at det blir ekstra vaktmannskap og politi utenfor kirken i forbindelse med den pågående corona-smittefaren.

- Vi ber folk som ikke føler seg friske om å holde seg hjemme av hensyn til andre, sier kirkeverge Carsten Furuseth til avisen.

Ifølge denne oversikten - som blir kontinuerlig oppdatert - er det nå registrert kun én coronasmittet person i Tønsberg kommune.

