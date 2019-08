PRESTISJETUNGT: Taylor Swift ble belønnet med ikon-prisen under Teen Choice Awards i Hermosa Beach søndag. Foto: Danny Moloshok / AP

Taylor Swift med trøstetale til fansen

Popstjernen (29) ble snytt for syv av prisene hun var nominert til, men stakk likevel av med den aller gjeveste utmerkelsen under Teen Choice Awards i California søndag.

Taylor Swift stilte med vinnersjanse i kategorier som beste kvinnelige artist, beste poplåt og beste kvinnelige sommerartist, men ble slått av blant andre Billie Eilish (17), Ariana Grande (26) og Halsey (24).

Swift fikk imidlertid sin revansj da prisgallaen for aller første gang delte ut prisen for «Årets ikon». I motsetning til de andre tre nevnte kvinnene, var hun til stede på prisutdelingen.

Det var en ydmyk og takknemlig stjerne som entret podiet for å ta imot surfebrettet med påskriften «Icon Award». Teen Choice Awards har nemlig i alle år delt ut surfebrett i stedet for tradisjonelle statuetter.

Takketale

29-åringen brukte mye av talen på å takke sine trofaste beundrere.

– Dere gjør meg så lykkelig og får meg til å le over nettet hver dag. Jeg elsker å møte dere, og jeg elsker å elske dere. Dere er de mest fantastiske, enestående menneskene som finnes. Tusen takk for at dere har gitt meg det livet jeg lever i dag. Hvert eneste minutt i løpet av dagen vet jeg at det er dere jeg kan takke for at jeg kan holde på med det jeg er aller mest glad i, sa Swift.

Hun fortsatte talen med å forsøke å muntre opp alle ungdommer som ikke har det bra.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OVERVELDET: Taylor Swift takker publikumet sitt for at hun er der hun er i dag. Foto: Danny Moloshok / AP

– Til alle tenåringer der ute, det jeg selv gjerne skulle visst da jeg var på deres alder, er at det er uunngåelig å gjøre feil, sa popdronningen.

– Hvis du finnes der ute, du som er skikkelig hard mot deg selv på grunn av noe som har skjedd, så vit at det er normalt. Det er sånt som skjer i livet. Ingen går gjennom livet uten en skrape i lakken. Vi kommer alle til å ha riper, trøstet Swift.

Prisutdelingen begrunner ikon-prisen med at artisten med sine over 50 millioner solgte plater ikke bare er blant klodens mestselgende kvinnelige artister.

«Taylor Swift er et kulturelt ikon med oppnåelser som overgår det å toppe listene og selge ut stadioner over hele verden, og hun er en av de største sosiale influenserne, som bruker sin stemme og sine arenaer til å inspirere og skape positiv forandring», heter det i begrunnelsen ifølge E! News.

Sangeren røpet også en aldri så liten hemmelighet. Fansen vet fra før at hun slipper albumet «Lover» 23. august, men Swift betrodde før hun gikk av podiet at en låt med samme tittel slippes en uke før, 16. august.

Se hele vinnerlisten på E! News.

Publisert: 12.08.19 kl. 11:46

