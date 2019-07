PÅGREPET: A$AP Rocky, her på Grammy Awards i Los Angeles på nyåret. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Moren til fengslede A$AP Rocky: – Redd på hans vegne

Amerikanske A$AP Rocky (30) sitter fortsatt i varetekt i Sverige mistenkt for grov vold. I New York sitter en opprørt mamma (57).

Renee Black sier til svenske Expressen at hun er sint, lei seg, og at hun ikke har det bra.

Tre uker har gått siden sønnen, den verdensberømte rapperen A$AP Rocky, ble pågrepet i Stockholm etter et slagsmål 30. juni. Fortsatt sitter han varetektsfengslet sammen med to venner.

– Jeg er redd på hans vegne, sier moren.

Expressen har oppsøkt artistens mor hjemme i New York.

– La guttene våre gå fri, la disse unge mennene få komme hjem igjen. Glem det som har skjedd. Dette er en helt unødvendig sak, mener Black.

Hun forklarer at hun oppfatter det hele som et forsøk fra svenske myndigheters side på å skape en sak der det ikke finnes noen. Moren mener det var fornærmede som forfulgte og trakasserte sønnen og hans følge

Fornærmede ble fraktet til sykehus og måtte sy etter sammenstøtet.

Black opplyser at hun bare har snakket med sønnen på telefon én gang siden arrestasjonen, og at hun da fikk sagt at hun elsker ham og savner ham.

Saken har vakt enorm oppsikt. 30-åringen har fått kjendisstøtte fra hele verden, blant annet fra Kim Kardashian West og Kanye West. I tillegg flere medlemmer av den amerikanske kongressen uttrykt støtte til 30-åringen. Aller mest oppsikt vakte det da president Donald Trump i forrige uke kom på banen. Han tvitret om at han var i dialog med Sveriges statsminister for å få rapperen løslatt.

Renee Black setter stor pris på at presidenten har engasjert seg i sønnens sak.

– Jeg er veldig takknemlig for det, sier stjernens mor, som for 18 år siden opplevde at hennes andre sønn ble skutt og drept. A$AP Rocky var da bare 12 år. Guttenes far døde i 2012.

Alt avlyst

Pågripelsen for to og en halv uke siden førte til at A$AP Rocky måtte avlyse sin planlagte opptreden som headliner på den norske festivalen Kadetten i Sandvika. Siden har han måtte skrinlegge hele resten av Europa-turneen.

Stjernen har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5. juli. Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett fredag i forrige uke, ble det nemlig avgjort at 30-åringen må sitte i varetekt i ytterligere én uke – frem til og med torsdag 25. juli. Aktor trenger mer tid, og myndighetene mener det er fare for at musikereen forlater landet om han løslates.

A$AP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, uttalte til VG i forrige uke at artisten synes det er vanskelig å akseptere varetektsfengslingen. Han fastholder at han handlet i selvforsvar.

