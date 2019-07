SAMARBEIDER: Slik promoterer A$AP Rocky og Alan Walker sin nye låt. Foto: MER (fotomontasje)

Låtanmeldelse Alan Walker feat. A$AP Rocky - «Live Fast»: Følsom fengselsblues

Alan Walker, nå også som plutselig politisk aktivist.

LÅT: POP

Alan Walker feat. A$AP Rocky

«Live Fast»

(MER)

Hvem sa at populærmusikken ikke kunne være politisk og aktuell lenger?

Grunnet en hendelse i Stockholm i forrige måned kan man trygt si at denne låten bringes ut i verden under helt andre omstendigheter enn man hadde tenkt på forhånd.

Alan Walker sin andre låt for mobilversjonen av det ekstremt populære Battle Royale-spillet PUBG (Player Unknown’s Battleground) har fått hjelp av selveste A$AP Rocky. Harlem-rapperen Rakim Mayers har i løpet av de siste ukene blitt mer kjent for en slåsskamp i Stockholm enn musikken sin.

Samtidig som Sverige har blitt enda mer kjent for å praktisere likhet for loven, og blind rettferdighet med metoder som blant annet menneskerettighetsforkjemperne Kim Kardashian og Donald Trump synes er helt horrible.

Estetikken til Walker har alltid flørtet åpenlyst med gamermiljøet. At han gjentar samarbeidet med PUBG Mobile faller i samme kategori som Marshmellos Fortnite-konsert i februar. En forståelse av at det finnes andre og viktigere kanaler enn radiospilling og «New Music Friday».

Denne gangen er det derimot lite i arrangement og melodi som minner om den sentimentale elektronikaen han er kjent for. Her har vi en annen gamer-kategori: En smått streng hiphop-anthem. Sterkt refrengdrevet og passe oppstemt, slik at den passer til loginskjermen den er tiltenkt.

Oppsiktsvekkende fordi den føles mye tyngre og mer nytenkende enn det meste Walker har gjort siden «Faded» (2015). Selv om han nok en gang har produsert sammen med Paul Hers og Jonas Aden i Mood Melodies, som har vært involvert helt tilbake til starten.

Uansett skiller den seg positivt ut i Walker-katalogen. Så får det være at den tross alt ikke skiller seg så ekstremt ut i mangfoldet av lignende låter. For de som bare hører på Alan Walker må «Live Fast» føles direkte revolusjonerende og grensesprengende.

Teksten virker for øvrig nesten skrudd sammen for saken, der refrengets Kameron Alexander -gjentakende «I gotta get out 'fore I die» plutselig gir en betraktelig dypere mening.

Også Rockys egne meldinger mot slutten om «When it's time for me, show me empathy, when it ends for me, would you fend for me» virker sterkere og mer bekymringsverdig enn det nok var ment. Så skal man selvsagt ikke tolke teksten inn i for mye av den virkeligheten den plutselig eksisterer i, heller.

Holder man på slik vil til og med A$AP Rocky-linjen «Acne, my jacket from Sweden» fra Famous Dex-samarbeidet «Pick it up» også kunne brukes som frampek.

Det ville, mildt sagt, være en ekstrem overdrivelse.

Publisert: 28.07.19 kl. 11:18