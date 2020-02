Ulrikke Brandstorp vant Melodi Grand Prix: – Dette har jeg jobbet livet og ræva for!

TRONDHEIM (VG) Ulrikke Brandstorp skal representere Norge i Eurovision Song Contest-finalen i Rotterdam, med vinnerlåten «Attention».

Artisten var iført gullkjole i kveldens konkurranse – og den viste seg å være kledelig for anledningen.

– Dette er livets opplevelse, hulket Brandstorp mens hun ble hyllet på scenen da seieren var et faktum.

Under en siste fremføring av «Attention» brøt hun sammen i pur glede flere ganger, og takket publikum.

Men det kan diskuteres om kveldens hovedperson ble det største samtaleemnet etter seieren – som følge av NRKs avstemningskollaps.

– Jeg visste at NRK hadde en plan B og en folkejury. Det må nesten de ta på sin kappe, holdt jeg på å si. Vi fikk beskjed om at det var noe trøbbel, men rakk ikke å tenke så mye over det. Og det er det – det er ikke mer å si enn det, sier Brandstorp til VG.

Hun forteller om spesiell stemning i artistrommet da de ble fortalt at nettavstemningen lå nede.

– Det var mange, mange tanker som gikk gjennom hodet, men vi støttet hverandre veldig godt, det var mange highfives og sånn.















SAMMEN MED MAMMA OG PAPPA: Jørn og Vigdis Brandstorp. Foto: Stein Østbø

Stemmerotet var uansett ikke det som opptok Ulrikke mest rett etter seieren.

– Dette har jeg jobbet livet og ræva for! Nå skal jeg jobbe enda mer og finne et ekstra gir. Nå skal jeg ut i Europa, jeg skal bestille billetter i morgen! Jeg skal ha det gøy, Melodi Grand Prix er en fest! Og så skal jeg prøve å gjøre en like god jobb som KEiiNO gjorde i fjor, for de var fantastiske, sier Ulrikke.

På spørsmål om hvordan hun vil vise seg frem for Europa, var hun klar:

– Værra meg sjæl! Vise frem energi og positivitet, og så håper jeg at folk her hjemme kan bli stolte av meg. Det er jo dette jeg har drømt om alltid, sier Ulrikke.

Rett bak henne sto taperen av gullduellen, Kristin Husøy, og kjempet med å få ned adrenalinet på hjemmebane i Trondheim.

– For et publikum! For en sjuk opplevelse!

– Ikke ørlite skuffet engang?

– Neinei, herlighet! Jeg er så glad for å ha kommet på andre, at fytti... Ulrikke hadde altså en helt sjukt fin sang. Nei, jeg er kjempeglad for andreplass, sa Husøy.

I kulissene sto også to stolte foreldre, Jørn og Vigdis Brandstorp. Jørn Brandstorp sa at flere i familien hadde støtt på stemmeproblemer, mens kona Vigdis var nervøs på et annet område.

– Hun var jo oddsfavoritt i «Stjernekamp» også, men ble nummer to. Så når Kristin hadde en så klar ledelse før siste stemmeopptelling, kjente jeg det litt på meg, sier hun til VG.

Hun er full av lovord over datteren.

Gjennomføringsevne

– Hun har jobbet steinhardt for dette. Og hun har en gjennomføringsevne som er fantastisk. Selv om det ikke skulle gå hennes vei, så setter hun i gang igjen, sier Vigdis Brandstorp til VG.

– Og nå blir det tur til Rotterdam i mai?

– Det er iallfall helt sikkert, det skal jeg love deg!

Ulrikke har skrevet «Attention» med Kjetil Mørland og Christian Ingebrigtsen, som også var til stede i Trondheim.

– Egentlig skulle Kjetil og jeg ha en session sammen, men så ringte Ulrikke og spurte om jeg ikke kunne skrive en Melodi Grand Prix-låt. Sånn begynte det, og her står vi, sier Ingebrigtsen til VG.

Ulrikke Brandstorp var oddsfavoritt i forkant av finalen. Hun har tidligere tatt en annenplass i «Stjernekamp», i 2018.

Hun var også med i Melodi Grand Prix i 2017, samt i «Idol» i 2013.

– Definitivt den største stemmen i årets finale. Ulrikke Brandstorp synger så bra at man kunne sendt stemmen alene. Sannsynligvis får hun masse «Attention» i Rotterdam også, sier VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe.

Finalens yngste artist, Kristin Husøy (18), og Brandstorp var de siste to som kjempet om billetten til Rotterdam.

De hadde hver sine fordeler: Husøy var på hjemmebane i Trondheim. Brandstorp hadde konkurranse-erfaring å lene seg på.

Veteraner ute i første runde

Artistveteranene Tone Damli og Rein Alexander var blant dem som ikke gikk videre, da de første seks ble sakset bort – av spesialjuryer som måtte trå til da NRK avstemningssystem på nett brøt sammen.

Tidligere MGP-vinner Didrik Solli-Tangen og hans bror Emil måtte også bite i gresset der.

Da fire superfinalister ble slanket ned til to, røk også Liza Vassilieva og Raylee ut.

– At Rein Alexander ikke gikk videre er nærmest et sjokk. Jeg syntes han hadde en god dag i kveld, både i sang og show, sier VGs anmelder Tor Martin Bøe.

– Det blir interessant om dette stemmetrøbbelet har virket inn på noen måte. Men det får vi nok aldri vite.

Les også: NRK har stemmetrøbbel

Disse var ute av konkurransen før gullduellen:

Liza Vassilieva – «I Am Gay»

Raylee – «Wild»

Didrik & Emil – «Out Of Air»

Magnus Bokn – «Over The Sea»

Akuvi – «Som du er»

Rein Alexander – «One Last Time»

Tone Damli – «Hurts Sometimes»

Sondrey – «Take My Time»

