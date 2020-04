FIKK NORSK HJELP: The Rolling Stones, her ved Mick Jagger (76), Charlie Watts (78) og Keith Richards (76) bruker bilder fra Oslo i sin nye musikkvideo. Foto: Rob Grabowski / TT NYHETSBYRÅN

Norske Kristian (30) bidro til Stones-video

– Jeg fikk hakeslepp da forespørselen kom, sier filmfotografen Kristian Engelsen.

Denne uka kom videoen til den ferske singelen «Living In A Ghost Town» fra de legendariske rockerne i The Rolling Stones. Tematikken i videoen er nedstengte byer verden over som følge av coronakrisen, deriblant Oslo. I videoen flyr bildene raskt forbi, så man skal være konsentrert for å få med seg bildene fra hovedstaden.

– Det er vel iallfall bilder med fra Barcode, t-banen og Prinsens gate. Jeg vil ikke si at jeg har bidratt veldig mye, men dette er kjempegøy. Jeg har jo vokst opp med å høre mye på på Stones, Led Zeppelin og Pink Floyd, forteller Engelsen til VG.

Videoen kan du se her:

Hele historien startet med en telefon fra en kollega i New York.

– Det hele var litt kryptisk. Han spurte hvordan det var å filme i Oslo for tiden, om det var vanskelig og sånt. Jo, det var vanskelig, svarte jeg, men det er mulig. Så tenkte jeg ikke mer på det før en annen produsent som jeg kjenner i London ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å filme til den nye Stones-videoen. Da fikk jeg hakeslepp, «what» liksom?

ÆREFULLT OPPDRAG: Kristian Engelsens bilder av et nedstengt Oslo er med i den nye musikkvideoen til The Rolling Stones. Foto: Privat

Kristian Engelsen tenkte seg ikke lenge om før han takket ja til forespørselen fra videoens produsent, Fred Bonham Carter.

– Temaet var tomme gater rundt om i verden, og mine bilder viser nok ikke hele sannheten, for på dette tidspunktet var det fullt av folk i parker og sånn. Så jeg gikk ut veldig, veldig tidlig en søndag morgen for å filme. Det er bare utrolig kult å ha fått være med på dette, sier han.

Foreløpig har han ikke fått noen tilbakemelding fra Stones-leiren på sitt bidrag, men reaksjonene har ikke uteblitt.

– Det er mest eldre folk som synes dette er stas, de unge har vel ikke hørt så mye på Rolling Stones, sier Engelsen.

I et nylig intervju med videoregissøren Joe Connor i GQ forteller Connor at Stones hadde gitt han frie hender til å lage videoen.

– De ønsket å beskrive situasjonen, krisen og de tidene vi lever i akkurat nå, sier Connor i intervjuet.

Foruten Oslo inneholder videoen også bilder fra blant annet Los Angeles, Toronto, London, Cape Town og Osaka. Den har allerede 4,5 millioner visninger på YouTube.

Slik så det ut da Lars Saabye Christensen lagde et dikt for VG om et stille Norge:

