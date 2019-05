PÅ SCENEN: Her er Astrid S under en konsert i Los Angeles. Foto: Klaudia Lech

Låtanmeldelse Astrid S «The First One»: Friskmelding

Endelig har Astrid S fått seg en skikkelig låt igjen.

Streamingtallene til Astrid S har ikke vært mye å glede seg over siden 2017. Oppstemte «Think Before I Talk» var sist gang hun passerte 100 millioner-merket. Etter det har det også vært gode lyttetall - om man er fornøyd med resultater rundt 20 millioner.

Det skal man selvsagt ikke være når man har ambisjoner om å heve seg blant de aller største på kloden. Selv om til og med Dua Lipa har en låt som så vidt har kommet seg over tre millioner avspillinger. ( «Running», en låt hun motvillig ga ut for å motvirke en lekkasje.)

Det har på en måte ikke vært samme høye kvalitet på hverken produksjon eller låtskriverier i Astrid S-apparatet siden «Think Before I Talk». Ambisjoner i både mer oppstemt retninger, og mer akustiske. Mens februarlåten «Someone New» var egentlig nærmere nevnte Lipa, uten å helt få det til.

Egentlig ikke så rart. Det er når hun ikke prøver å oppføre seg som andre at Astrid S klarer å være den artisten hun strekker seg mot å være Som regel best når hun lager skikkelig pop, og ikke prøver å være så innmari hipp.

Så også her.

Årets andre Astrid S-låt er på ingen måte nok et av disse forsøkene som høres ut som den ble funnet på bakgårdssalg hos en eller annen rimelig god låtskriver. Her står selveste Justin Tratner bak.

«Hvem?», sier du.

Tja, han har blant annet bidratt på låter som «Sorry», «Cake by the Ocean» og jobbet sammen med Julia Michaels. Hittil i år har han bistått Dua Lipa., i tillegg til Ariana Grandes «Fake Smile». For å nevne noe. Amy Allen, som har hjulpet fram Halseys «Without Me» og Selena Gomez sin «Back to You» har også sitt gjenkjennelige kreative glitter over prosjektet. Jason Gill, som har hjulpet Zara Larsson og Tove Lo tidligere har laget en nedtonet, unnskyldende produksjon. Førstnevnte har S varmet opp for i USA den siste tiden.

Tre stjerner som på alle måter gjør dette til noe mer enn bare en ballade om «kjærligheten, men hvordan vinne den.» Teksten er en slags «to all the boys I loved before». Men ikke for takknemlighet, men for tilgivelse. Med mer ennen en anelse «this one goes out to the one I loved»-innrømmelse i teksten. Det er en mollstemt og rolig ballade som sniker seg inn over tid. «Jeg visste at forholdet vårt ikke kom til å fungere uansett. Det er ikke din feil at jeg prøvde for hardt».

Dette er en låt fritt for kompliserte fiksfakserier i låtskrivingen, i framføringen og gjennomføringen. Ikke den beste låten fra Tranter. Det hadde også vært overraskende. Men det er definitivt den beste Astrid S-låten på årevis.

Og forhåpentligvis den første blant flere.

