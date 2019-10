GIFT PÅ NY: Hailey Rhode Bieber og Justin Bieber, her på en ishockeykamp i april. Foto: Omar Rawlings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin og Hailey Bieber gift på nytt: Delte brudebilde

Justin Bieber (25) og Hailey (22) har lagt ut et kyssebilde etter nattens bryllup.

At de to giftet seg for andre gang mandag ble bekreftet av en rekke medier, blant andre Reuters.

Rett over klokken 11 tirsdag, norsk tid, la Bieber selv ut to bilder av seg og kona, med en tekst som indikerer at han synes Hailey er heit:

På det ene bildet kysser de, mens det andre bildet er hakket mer fjollete.

Hun har foreløpig ikke lagt ut noe bilde.

Både vielsen og festen foregikk ifølge People og E! News på eiendommen til hotellet Montage Palmetto Bluff i Bluffton i Sør-Carolina natt til mandag norsk tid. Der skal paret ha gitt hverandre sitt ja foran familie og venner. Ifølge People skjedde det idet solen gikk ned bak eiendommen.

Selve vielsen skal ha Somerset kapell, som ligger på hotellets eiendom, og det hele skal ha skjedd i regi av kjendis-festplanlegger Mindy Weiss, skriver Vogue. En kilde sier til People at middagen var i festsalen Wilson Ballroom, og at Grammy-vinner Daniel Caesar skulle opptre.

les også Justin Bieber: – Jeg lærte meg aldri hva det ville si å være ansvarlig

Parets representanter har foreløpig ikke svart på henvendelser fra Reuters, men kjendisnettsteder og paparazzi-fotografer har fulgt feiringen tett.

Justin og Hailey har vært mann og kone i juridisk forstand i ett år allerede, etter å ha giftet seg i retten i New York.

Det er bare den store bryllupsfesten med religiøse rammer som har latt vente på seg. Bieber er kristen, og han har aldri lagt skjul på hvor viktig troen er for ham.

Bakgrunn: Gifter seg for andre gang

Før vielsen ga Justin Bieber fansen en liten oppdatering på Instgram. Han postet et bilde av seg selv med en klokke av merket Audemars Piguet.

– Ga meg selv en liten bryllupsgave, skriver stjernen.

154 gjester skal ha vært invitert. Familie og de nærmeste vennene ankom hotellet allerede søndag, der de hadde en før-bryllupsmiddag i forbindelse med øvelsene før den store dagen.

Da skal alle ha fått se den romantiske filmen «The Notebook (Dagboken)» fra 2004, som er filmet i nettopp dette området.

Blant de celebre vennene som angivelig gjestet bryllupet, er Kendall og Kylie Jenner, Joan Smalls, Katy Perry, Ed Sheeran, Travis Scott, Usher og Jaden Smith.

Valg av sted for bryllupet har vakt oppsikt, siden ingen av de to har røtter der. Bieber kommer fra Ontario i Canada, mens kona kommer fra New York.

Mandag formiddag norsk tid postet Bieber et mange år gammelt bilde på Instagram, der han poserer med sin egen mor, Hailey og hennes foreldre. Bildet skal være tatt da de to møttes for aller første gang – og altså lenge før de to ble et par.

«Jeg, kona og svigers!! Tusen takk for at dere lar datteren deres gifte seg med en villmann som meg», skriver han under bildet, der han har tegnet hjerter rundt sitt og Haileys ansikt.

Det var våren 2018 at ryktene begynte å gå om at Bieber og Hailey Baldwin, som hun da het, var blitt kjærester. I juli forlovet de seg, og få måneder senere giftet de seg i all hemmelighet.

Bieber har for tiden tatt en pause fra musikkjobbing for å fokusere på sin mentale helse. Han sliter psykisk og trenger tid til å komme til hektene.

Også for to dager siden postet Bieber mimrebilde av seg og Hailey fra deres aller første møte:

