Advokater ber om at R. Kelly løslates

R. Kelly (53) er fengslet siktet for blant annet seksuelle overgrep. Nå ber hans advokater om han artisten løslates.

Kelly sitter for tiden i et fengsel i Chicago mens han venter på at rettssaken mot ham 13. oktober. 53-åringens advokater mener nå at han bør løslates på grunn av coronautbruddet.

De har sendt et brev til en påtalemyndigheten i Chicago, der de ifølge CNN begrunner begjæringen om løslatelse slik:

«Hans alder og de flere operasjonene han har gått gjennom, inkludert en nylig operasjon i fengsel, i tillegg til forholdene i fengselet, viser behovet for at han løslates mot kausjon frem til pandemien er over».

Videre skriver de at R. Kelly, dersom han blir løslatt, vil bli satt i husarrest og kan bli overvåket elektronisk.

Advokatene påpeker at det er vanskelig å få tak i såpe i fengselet, og at mange av de 700 innsatte sitter i små tomannsceller.

Begjæringen er på totalt 18 sider.

53-åringens advokater må i tillegg til å overbevise dommeren i Chicago, også få dommeren fra saken mot Kelly i New York med på laget dersom artisten skal kunne løslates, skriver Hollywood Reporter.

Når en avgjørelsen vil komme er ikke kjent ettersom store deler av rettssystemet i Chicago har utsatt en rekke saker på grunn av coronautbruddet.

Publisert: 27.03.20 kl. 04:48

