ALTERNATIV KONSERT: En av de fremste i norsk rock de siste årene, Erlend Ropstad, er bare en av mange artister som nå holder konserter i ulike formater på sosiale medier for å kompensere for inntektsfall da alle konsertarrangement brått ble avlyst som følge av coronaviruset. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Erlend Ropstad: Fikk inn 118.132 på nettkonsert

Erlend Ropstad (45) sier hans nettkonsert søndag spilte inn 118.132 kroner og dermed ble hans mest innbringende konsert hittil i karrieren.

– Ja, med grei margin, sier Ropstad om rekordsummen som ble sendt på Spleis, Vipps eller SMS etter konserten søndag kveld.

På grunn av coronaviruset mistet norske artister livsgrunnlaget over natten. Den siste uken har mange derfor tenkt alternativt og arrangert små og store konserter på sosiale medier over hele landet. Erlend Ropstad valgte å gjøre det i regi av Koronerulling som nå arrangerer en konsertserie fra Sentralen i Oslo.

– Jeg vurderte om jeg skulle gå for den sjarmerende hjemme-hos konsertypen, noe jeg godt kunne ha gjort. Jeg liker det formatet. Det er så mange trivelige uhøytidelige konserter som holdes hjemme på kjøkkenet til artister for tida, sier Ropstad til VG.

Han endte imidlertid på en løsning som var nærmere en ordentlig konsert med det tekniske på plass.

– Og litt i frykt av å ikke ha bra nok wifi, valgte jeg å bli med Christer og de andre, siden jeg visste at det kom til å bli kanonbra kvalitet der, sier han.

Christer heter Falck til etternavn og driver konsertserien Koronerulling gjennom firmaet HES & Falck. Han presiserer at det ikke ligger personlig vinning bak Koronerulling-konseptet, tvert om – mangelen på midler truer nå med å stoppe hele prosjektet.

– Det koster 250.000 kroner i uken å produsere dette, inkludert leie av Sentralen, ikke-permittert mannskap ved stedet og andre ting. Uten støtte har vi råd til å holde på til fredag, men da er det kroken på døren. Vi har sendt mange søknader om støtte, men foreløpig fått inn lite, sier Falck som nå håper at myndighetene ser verdien av konsertserien ut fra et langsiktig, samfunnsmessig perspektiv.

– For hver tusenlapp vi spytter inn, kommer det 5000 tilbake, hevder han.

Også Erlend Ropstad er opptatt av den samfunnsmessige verdien som konsertserier som Koronerulling har.

– Jeg tror at det som i starten var en kreativ idé fra artister som hadde mistet inntekt, som en slags egenorganisert selvhjelp og førstehjelp, har gått over i en ny fase. Folk gir uttrykk for at de virkelig trenger påfyll av musikkopplevelser nå. De har masse utbytte og glede av disse arrangementene. Da har det blitt noe annet, noe større, sier Ropstad.

Han kaller det et reelt alternativ til å gå på konserter, og ikke minst – det eneste alternativet et musikksultent publikum har for tiden.

– Det er mulig å gjøre det skikkelig bra, noe Koronerulling og Brakkesyke og de andre er bra eksempler på. På lik linje med alle arrangører i det «virkelige liv» i live-bransjen, og siden det er viktigere med musikk enn på lenge, kanskje noen gang, synes jeg det er en selvfølge at disse onlinearrangørene skal få støtte, sier Erlend Ropstad.

Hans egen økonomi i vår var basert på 32 forestillinger av «Menneske, kjære menneske» på Nationaltheatret.

– Nå røyk over 20 av dem, og jeg vet ikke om den kommer tilbake, eller om den i det hele tatt blir satt opp igjen. Så det så ganske mørkt ut økonomisk en stund. I hvert fall når sommerens festivaler i tillegg begynte å blinke med lysene, sier han.

Erlend Ropstad presiserer at slike konserter ikke må bli sett på som veldedighet for artister i nød.

– Og det er litt viktig for meg, og sikkert for mange andre artister også; vi driver i en næring, vi driver små butikker, jeg har ansatte i prosjektstillinger, andre frilansere, utgifter for innspillinger og så videre. Alt stopper opp idet live-inntekten forsvinner. Det er hovedinntekten vår. Og ringvirkningene er kolossale i hele bransjen.

Samtidig som Erlend Ropstad holdt konsert søndag, var det mange andre i sving på den virtuelle konsertscenen, blant annet Sigvart Dagsland som opplyser på sin Facebook-side at hans nettkonsert ga et bidrag til Kirkens Nødhjelp på over en halv million kroner.

Daniel Kvammen var en annen artist med veldedig konsert søndag, til inntekt for Norsk Luftambulanse, mens det i løpet av uken vil bli arrangert konserter med blant andre Chris Medina, Beate Lech, Adam Douglas og Stage Dolls.

En hel rekke uetablerte og etablerte artister har allerede avholdt sine første konserter via Koronerulling, DigitalScenen, Brakkesyke 2020 eller på sine egne Facebook-sider, deriblant Ida Jenshus, Sondre Lerche, Thomas Dybdahl, Mathias Eick, Ingrid Olava og Morten Abel.

Publisert: 24.03.20 kl. 09:39 Oppdatert: 24.03.20 kl. 09:50

