Blake Shelton om Gwen Stefani: – Ikke tilfeldig at vi møttes

Countrystjernen Blake Shelton (43) mener at det var Gud som førte ham og popsangeren Gwen Stefani (50) sammen.

Det amerikanske musikerparet synger om kjærligheten til hverandre i låten «Nobody But You» på Sheltons nye album «Fully Loaded: God's Country».

Som tittelen antyder er det en plate med religiøst preg. Så gir også Shelton Gud æren for at Stefani for fire år siden kom inn i livet hans. Han på sin side var nyskilt fra countrystjernen Miranda Lambert (36), mens hun hadde brutt med musiker Gavin Rossdale (53).

Da Shelton og Stefani ble dommerkolleger i «The Voice», tok livet en ny vending.

– Vi var i gang med andre sesong, og både hennes og mitt liv hadde bokstavelig talt falt i grus. Lite visste vi at vi begge gikk gjennom akkurat det samme samtidig. Vi fant fellesskap i den prosessen, sier Shelton til «Entertainment Tonight».

Det tok ikke lang tid før Shelton skjønte at den tidligere No Doubt-frontfiguren «var den rette».

– Så midt i den mørke perioden opplevde jeg det som ble mitt livs mest fantastiske øyeblikk, sier den prisbelønte 43-åringen.

Tilbakeblikk: Stefani bryter stillheten om Shelton

Shelton forteller at begge er fullt overbevist om at de ble styrt mot hverandre av høyere makter – at både tidspunktet og omstendighetene rundt skyldes alt annet enn ett lykketreff.

– Det var ikke tilfeldig at vi møttes. Jeg tror at måten hun og jeg kunne hjelpe hverandre på, og dermed ende opp med å redde hverandres liv, er bevis på at Gud står bak.

Shelton forteller at det egentlig var Stefani som fikk tilsendt låten «Nobody But You» fra låtskriver Shane McAnally, fordi han håpet hun ville presentere den for Shelton. Det viste seg å bli suksess. Shelton falt pladask for sangen, som slett ikke var ment å være en duett.

Det skal ha vært et rørende øyeblikk da han spurte Stefani om hun ville synge den sammen med ham.

– Gwen gråt, forteller countryartisten og legger til:

– Teksten passer vår historie perfekt, og musikalsk var det helt i tråd med hva hun og jeg kan få til.

Gir seg

Stefani returnerer imidlertid ikke til juryen i sesong 18 av «The Voice» neste år. I stedet skal hun prioritere innspurten på sitt Las Vegas-show «Just a Girl» til våren.

– Jeg hadde ikke regnet med å gjøre begge deler samtidig. Men jeg føler meg levende på en måte jeg aldri før har gjort. Men det er en nødvendighet. Å utføre begge disse jobbene er mye, uttalte hun til «Entertainment Tonight» i september.

Stefani, som i sin tid overtok som dommer etter Christina Aguilera (38), blir nå erstattet av Nick Jonas (27).

Publisert: 13.12.19 kl. 10:06

