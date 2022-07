RAPPER: Travis Scott, som har to barn med Kylie Jenner, har over 38 millioner månedlige avspiller på Spotify.

Travis Scott stoppet konsert av sikkerhetsårsaker

Mer enn et halvt år etter Astroworld-tragedien, stoppet Travis Scott (31) Coney Island-showet sitt mandag kveld for å sikre fansens sikkerhet.

Den 31 år gamle «Sicko Mode»-rapperen opptrådte på The Day Party i New York da fans klatret opp i et stillas.

– Vi trenger at dere går ned, sier Scott fra scenen.

TMZ har publisert bilder og videoer som viser personer dinglende oppe i stillaset. En av dem var iført i et Spider-Man kostyme. Scott stoppet umiddelbart konserten og beordret dem til å klatre ned.

Rapperen fortsatte konserten etter publikum klatret ned fra stillaset.

Trengselen på Astroworld-festivalen

I fjor, under Scotts årlige musikkfestival – Astroworld – ble en tettpakket publikumsmengde presset fremover mot scenen. Tragedien resultere i ti menneskers død – inkludert en ni år gammel gutt.

ASTROWORLD: Nødetatene rykket massivt ut til Astroworld Festival i Texas i november 2021 der om lag 50.000 festivalgjengere deltok. Mange ble skadet og ti personer døde etter trengselen som oppsto.

En dag etter festivaltragedien brøt Scott stillheten og delte følgende i sosiale medier:

«Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen. Houston politidistrikt har min fulle støtte når de fortsetter undersøkelsene av de tragiske tapene av liv.»

31-åringen ble saksøkt av flere av ofrenes familier og festivaldeltagerne etter tragedien. Han gikk ut og uttalte at han ville dekke alle begravelseskostnadene til de døde og hjelpe med å betale for psykisk helsehjelp for dem som er påvirket av ulykken.

Også Live Nation står for tiden overfor en rekke søksmål angående hendelsen.

Rapperen har blitt kritisert for å ikke ha stoppet konserten tidligere, men hans talspersoner har hele tiden hevdet at artisten ikke klarte å se alt som foregikk i folkemengden. Selv har han nektet juridisk ansvar.