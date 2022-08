DRIVER SELSKAP SAMMEN: Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (t.v.) og Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Én hit reddet fjoråret for Staysman og Katastrofes plateselskap

2021 ble et solid løft for selskapet bak musikken til «Norges nye megahit». Årsak: En annen av fjorårets nye norske megahits.

– Jeg kan beskrive oppgangen med tre ord, melder Stian «Staysman» Thorbjørnsen (40) i en sms til VG.

– «Den fineste Chevy’n».

Siden 2019 har Staysman og makkeren Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (33) syslet med plateselskapet All In & GG Music, som de eier 50/50.

På sin nettside proklamerer de at de synes artister, produsenter, og låtskrivere fortjener å sitte igjen med mer enn hva som vanligvis tilbys i det norske platemarkedet – og at løsningen er å signere med dem.

Seksdoblet

Nå har de også resultater å slå i bordet med. Etter et par litt magre år, seksdoblet selskapet omsetningen fra 2020 til 2021.

Den endte på 3,4 millioner, og ga litt over to millioner i overskudd før skatteberegning.

PARTYVETERANER: Katastrofe (t.v.) og Staysman, her på VG-listeshowet i Trondheim 2014.

Hovedårsaken er altså «Den fineste Chevy’n» – en av fjorårets største popslagere, som All In & GG ga ut: Et samarbeid mellom Katastrofes nye bandprosjekt Halva Priset og Maria Mena (som selv hadde et rekordår i fjor).

SANG MED: Maria Mena, her i studio sammen med Katastrofe.

«Den fineste Chevy’n» har nå passert 32 millioner avspillinger på Spotify.

Halva Priset har en rekke andre millionslagere på Spotify, utgitt av All In & GG Music, som «Besseggen» og «Gamlehjem».

«Fuckboy» ++

2022 kan også bli et godt år for selskapet – blant annet basert på fjorårets begivenheter.

Mot tampen av 2021 sto All In & GG Music bak låtene som figurerte i det nye TV 2-konseptet «Norges nye megahit», hvor kjendiser fremførte nyskrevet materiale.

Seertallene var høyst varierende – og TV 2 sier til VG at videre satsing er uavklart – men slagermessig leverte konseptet hva tittelen lovet.

GENERERTE SLAGERE: Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Helene Olafsen i «Norges nye megahit».

Både Helene Olafsens «Ludvig Daae» og konkurransevinneren «Når julefreden senker seg» med Truls Svendsen og kjæresten Charlotte Smith toppet VG-lista.

Influencer Martine Lunde gjorde det også skarpt med «Fuckboy», konseptets mest populære nummer på Spotify nå, hvor låten nærmer seg ti millioner avspillinger.

FIKK SVING PÅ SANG: Martine Lunde.

Til sammen har de 24 «Norges nye megahit»-låtene som er tilgjengelige på Spotify snart 37 millioner spillinger der.

Pengene fra konseptet har imidlertid ikke hatt stor innvirkning på 2021-regnskapet, ifølge Staysman.

– «Norges nye megahit» bidrar i all hovedsak til neste års regnskap, skriver han.

Flere selskaper

All In & GG-eierne har også inntekter annetstedsfra.

Katastrofe hadde i 2021 drøye 2,1 millioner i omsetning og litt over en million i overskudd i selskapet Petter Katastrofe AS.

HÅVER INN: Katastrof, her under opptreden ved «Allsang på grensen» i 2021.

Staysman har i flere år hatt inntekter via sitt enkeltpersonforetak, hvis tall ikke er offentlige, men han har nylig opprettet et aksjeselskap hvor liveinntektene styres.

Videre eier Staysman en drøy fjerdedel av selskapet Aim Pyro AS, som omsatte for 2,3 millioner i fjor og fikk et par hundre tusen i overskudd.

Katastrofe eier for øvrig en femtedel av det nylig opprettede selskapet Halva Priset AS.

NYTT KATASTROFEBAND: Halva Priset, fra venstre: Hans Marius Indahl, Emil Haglund, Lars Støvland, Petter Bjørklund Kristiansen, Andreas Nordanger

Aslak Klever er manager for Katastrofe, forlegger for Staysman og styremedlem i All In & GG Music.

Han omtaler 2021 som «hyggelig», og påpeker at plateselskapet kun forvalter inntekter fra rettigheter til innspilt musikk.

Inntekter som konserthonorarer og vederlag for radiospilling og offentlig fremføring av låter går til Katastrofe og Staysmans respektive, egne selskaper, forklarer Klever.

– Disse vil alltid variere, basert på for eksempel turnévirksomhet og annen aktivitet.