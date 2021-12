COMEBACK? Britney Spears jobber med ny musikk. Her fra en prisutdeling i Beverly Hills, California i april 2018.

Britney Spears: − Nye sanger på gang

Britney Spears avslører på Instagram at hun arbeider med nye låter. Samtidig gir hun noen saftige stikk til egen familie.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Britney Spears la onsdag ut et innlegg på Instagram hvor hun filmer seg selv i speilet og synger.

Kanskje for å minne fansen på hvilken stemme hun har?

I innlegget gjør hun i hvert fall følgerne sine oppmerksom på at hun arbeider på nye låter. I videoen synger hun ingen tekst, bare lyse vokaler i R&B-stil.

Opplysningen kommer i bunnen av et lengre innlegg der hun kommer med noen skarpe stikk til familien.

«Jeg innså dette i dag, folkens...» , skrev hun.

«Etter det familien min prøvde å gjøre mot meg for tre år siden... Jeg trengte å være min egen cheerleader. Gud vet at de ikke var det. Så jeg leste meg opp på meg selv og dette er hva jeg fant».

Hun må ha googlet seg selv, for videre i innlegget har hun limt inn forskjellige omtaler av henne som fremhever hvor suksessrik karrieren hennes har vært.

Blant annet at hun har «solgt opp mot 100 millioner plater verden over» og at «pop-ikonet Britney Spears er en av de mest vellykkede og feirede artistene i pop-historien».

TMZ omtalte saken først, og etter det de oppgir har Britney fortalt nærstående venner at hun er interessert i et musikalsk comeback.

Det amerikanske kjendismagasinet skriver at de ikke har kjennskap til at hun har landet en produsent, et studio eller en låtskriver enda. Men det kan høres ut som at hun begynner å nærme seg.