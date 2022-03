OPPTRÅDTE: Jennifer Lopez på scenen under iHeart Radio Music Awards i Los Angeles tirsdag.

Jennifer Lopez: − Skulle ønske jeg kunne si at trofeene er viktigst

Jennifer Lopez (52) tok imot ikon-statuetten under iHeart radio Music Awards i Los Angeles tirsdag – med kjæresten Ben Affleck (49) som stolt tilskuer.

Lopez, verdensberømt for sin innsats innen både musikk og film, serverte et forrykende show på prisutdelingen. Men hun ble også hedret med kveldens aller mest prestisjetunge utmerkelse – som intet mindre enn ikon.

– Dette setter jeg så utrolig stor pris på, sa en rørt og takknemlig Lopez da hun tok imot statuetten.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at trofeene er viktigst for meg, men det er ikke sant. Nå må dere ikke tro at jeg ikke verdsetter disse blanke, skinnende tingene, for det gjør jeg. Jeg skal ikke lyve, for alle vet at jeg liker dem. Men prisene er ikke grunnen til at jeg holder på med det jeg gjør, sa latinstjernen ifølge People.

– Alt dette gjør jeg for dere, folkens. For på grunn av dere kan jeg drive med det jeg elsker mest i livet, og det er verdens største velsignelse, var Lopez’ melding til fansen.

FORNØYD: Jennifer Lopez på scenen med prisen.

Artistveteranen fikk prisen for sin innflytelse innen popkulturen og sin langvarige aktualitet på radio og «turnerende kraft».

Lopez måtte flere ganger ta pauser i takketalen fordi applausen fra salen var så øredøvende.

Blant publikum satt Lopez’ nygamle flamme, filmstjernen Ben Affleck. Ved siden av ham satt Lopez’ datter Emme (14) og Afflecks sønn Samuel (10).

iHeart radio har lagt ut videoklipp på Twitter av Affleck og de to barna som stolt klapper for Lopez på podiet:

Da Lopez og Affleck bekreftet for offentligheten i juli i fjor at de var et par, skjedde det etter måneder med spekulasjoner – og 20 år etter at de brøt forlovelsen.

Siden har de to vist seg på den ene kjendisfesten etter den andre.

STJERNEPAR: Ben Affleck og Jennifer Lopez på en premiere i Los Angeles i desember.

Etter å ha mottatt hederen, gikk Lopez på scenen med flere låter, deriblant «On My Way» fra hennes nye film «Marry Me».

Med seg på opptredenen hadde hun et kobbel dansere og mange dragartister, som for anledningen iførte seg noen av Lopez’ mest ikoniske antrekk opp gjennom årene.

Dragstjernen Kerri Colby hadde æren av å skride over scenen i den grønne Versace-kreasjonen Lopez bar på Grammy Awards i 2000:

LEGENDARISK: Kerri Colby i Jennifer Lopez’ berømte Grammy-kjole fra 22 år siden.

HÅRREISENDE: Jennifer Lopez ga jernet på scenen i Los Angeles.

