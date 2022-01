MOTPOLER: «De kan ha Rogan eller Young. Ikke begge», skrev Neil Young (t.v.) i brevet hvor han forlangte sin musikk fjernet fra Spotify.

Joe Rogan om Spotify-boikotten: − Veldig lei meg

Podcast-stjernen bryter stillheten etter artistflukten fra strømmetjenesten.

Av Thomas Talseth

Rogan er i hardt vær etter at artistgigantene Neil Young og Joni Mitchell har trukket sin musikk fra Spotify.

Det har de gjort som protest mot innhold på Rogans enormt populære podcast på strømmetjenesten.

De mener han der bidrar til å spre livsfarlige påstander om corona og vaksinering, som til syvende og sist koster liv.

I en ti minutter lang Instagram-video postet mandag morgen, kommenterer Rogan nå artistflukten.

– Jeg er veldig lei meg for at de føler det slik. Jeg ønsker det absolutt ikke slik. Jeg er en Neil Young-fan, jeg har alltid vært en Neil Young-fan, sier 54-åringen, og legger til at han ikke er sint på artistene.

Hvorvidt videoen faller i god jord hos Joni Mitchell gjenstår å se – som Rogan selv påpeker i en oppdatering av posten, bommer han fælt når han trekker frem sangen «Chuck E’s In Love» som et Mitchell-høydepunkt. (Den er Rickie Lee Jones’ største hit.)

Spotifys verdi på aksjemarkedet har rast med milliarder den siste uken, i kjølvannet av bråket.

Tjenestens gründer Daniel Ek fortalte i helgen at Spotify fremover vil merke potensielt kontroversielt corona-relatert innhold.

TRAKK KATALOGEN: Mesteparten av Joni Mitchells musikk er nå borte fra Spotify. Her er legenden avbildet i desember 2021.

Rogan utdyper at han generelt ønsker å la alternative synspunkter på rådende narrativ slippe til på hans plattform.

Han gjør det imidlertid også klart at han fremover vil sørge for at de mest kontroversielle påstandene i podcasten hans skal balanseres ut med andre perspektiver.

Ofte ingen anelse

Samtidig medgir Rogan at han stadig gjør feil, men mener også at han gjør så godt han kan for å korrigere.

Han påpeker at han står for planleggingen av podcasten selv.

– Jeg får det ikke alltid helt til. Disse podcastene er veldig rare, for de er bare samtaler, og ofte har jeg ingen anelse om hva jeg skal snakke om før jeg setter meg ned og prater med folk. Det er årsaken til at noen av mine ideer ikke er så godt forberedt eller bygget ut, fordi jeg får dem bokstavelig talt i realtid. Men jeg gjør mitt beste.