Ukens låter uke 32: Kygo, Lizzo og Beglomeg

Nye samarbeid, umulige samarbeid og ren vekkelsesstemning i ukens virtuelle låtbunke. Samt enda en Metallica-tolkning.

Av Tor Martin Bøe

Kygo med Zoe Wees – «Love Me Now»

Kygos andre 2021-singel er mer autentisk Kygo enn på lenge. Veldig lenge. Vi snakker retro-Kygo. Tyske Zoe Wees har derimot både karakter og kraft i den nydelig hese vokalen. Nittenåringen demonstrerer imponerende bredde og følelse. Resten, med unntak av mellomspillet, er så knapt, fantasiløst og Kygo-generisk at låten like gjerne kunne het «Yet Another Kygo-Tune». Men det kan man jo si om AC/DC også.

Phoebe Bridgers – «Nothing Else Matters»

I det omfattende coverprosjektet til Metallicas «Black Album» har vi kommet til grineren «Nothing Else Matters». En ballade det mildt sagt er delte meninger om. Bridgers sin versjon fjerner seg fra nesten samtlige av originalens overtydelige tendenser, og gjør den både tettere og mørkere. Faktisk kjennes det som om ingenting annet enn denne løsningen gir mening. Med unntak av strykekvartettbruken i «The Leftovers», selvsagt.

HUN ER EN: Emelie Hollow prøver seg på norsk. Det kan hun gjerne fortsette med. Foto: FRODE FJERDINGSTAD/UNIVERSAL

Emelie Hollow – «Alene Sammen»

Emelie Hollow og VG-lista har samlet inn unge folks refleksjoner om tiden vi er og har vært i. Prosjektet kalles «Årets viktigste låt». Resultatet er den aktive artistens første grep på norsk. Det kan hun gjerne fortsette med. Produksjonen er enkel og varm. Tekst og melodi heller for undertegnede mot å være noen knepp for sjelelig klisjétung, til tross for konseptets ærlige og ekte utgangspunkt. Og selv om låttittelen nesten er et Jon Fosse-sitat. Eller kanskje nettopp derfor.

Infinity Vik med Kaptein Kaliber og Sturle Kvilekval – «Sjubidua»

Når Emelie Hollow kan synge på norsk, kan definitivt Fjorden Babys Sturle Kvilekval synge på engelsk. Denne seigt sjøsysyke synthpopduetten der Victoria Winge tar hovedrollen, handler om noe så lite trivelig som en perfekt dag for å avslutte et forhold. I en perfekt virkelighet hadde det vært den ultimate avslutningslåten for NRKs sommerskute.

Lizzo og Cardi B – «Rumors»

Lizzos største øyeblikk handler om at sannheten er vond å akseptere. «Rumors» er den aggressive og morsomme versjonen av «Truth Hurts». Sammen med Cardi B blir det hele både smartere og frekkere poengtert, men likevel ikke så solid som man skulle forvente. Med n musikkvideo der briefen virker å være voksenversjonen av introen til Disneyfilmen Hercules bygges det opp til et enormt hook og refreng som på ingen måte leverer. Selv om «No, I ain’t fucked Drake yet» er en av de beste tekstlinjene denne sommeren.

DJ Snake, Rick Ross og Rich Brian – «Run It»

Solid sammensatt trio prøver å følge opp Marvel sitt Kendrick-grep på «Black Panther» og feiler. Det mest interessante med trailerlåten fra «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» er ikke at den høres ut som alle treningssenterlåter noensinne. Eller at den like gjerne kunne vært et bestillingsverk for det globale MMA-miljøet sin årssamling. Det er at Marvel Comics har komponistkreditering. Ja, som i konsernet. Løp.

DE ER OGSÅ TO: Dua Lipa, Elton John har ulike tilnærminger til vise at tannhygienen er så som så. Foto: David M. Benett / Getty Images North America

Mio & Nick Strand «04800»

Som ikke Marvels TONO-inntekter var nok: Her er en passe dum EDM-sak med DNBs kontofonnummer som tittel. Like deler Broiler og eks-SEEB i bakgrunnen. Reklame? Humor? Kulturelt innslag i formueskattdebatten? Vel, ikke engang Oljefondet har 57 908 776 943 015 kroner og 63 øre på konto. Men har man ikke skiftet ringeapparat siden Nokia 3310-telefonen på omslaget, er man muligens over gjennomsnittlig flink til å spare. Fint om vi kan få en remiks der Hallgeir Kvadsheim har vokalen.

Elton John, Dua Lipa og PNAU – «Cold Heart»

Australske Pnau har surret rundt Elton Johns tidligere. Mest effektivt med «Good Morning To The Night» (2012). Nesten ti år senere har de ombygd «Sacrifice» (en av Elton Johns svakeste hits) og «Rocket Man» (Sacrifice sin rake motsetning) og fått Dua Lipa til å synge refrenget fra sistnevnte. Pent, mykt, omsorgsfullt, ja visst. Men hvorfor må alt slikt ha så tungt anslag av kjølig kjøpesenterradio?

Beglomeg – «Alora»

Er det musikk? Er det kunst? Er det bare tull? Er det så viktig? Beglomegs første singel fra høstens album er en bukett av synthbrass, fotballrop og triggerord for meditativ bruk og knirkete aksent. Selvsagt er det en saksofonsolo på slutten. Vekkelsesstemning blir ikke mer jublende enn dette.