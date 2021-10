MYRDET: Einár, her avbildet i 2019.

Leif GW Persson om drapet på Einár: Tviler på oppklaring

Kriminologiprofessoren anslår at det er rundt 20 prosent sjanse for at svensk politi tar gjerningspersoner for drapet på den 19 år gamle rapperen.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Sent torsdag kveld ble Nils Kurt Erik Einar Grönberg (19), kjent som rapartisten Einár, skutt og drept i Hammarby sør i Stockholm, i det vitner har omtalt som en ren henrettelse.

I skrivende stund har politiet ikke arrestert noen for drapet, og heller ikke gått ut med konkrete teorier om årsak eller navn på eventuelle mistenkte. Det jaktes på flere personer.

Den høyprofilerte svenske kriminologiprofessoren Leif GW Persson er ikke optimistisk hva sjansen for en oppklaring av saken angår.

– Det er sannsynligvis 20 prosent, og er gjerningsmennene yngre enn 18 år risikerer de ganske ubetydelig straff, sier Persson til svensk TV4.

Tror Einár stolte på dem

Han mener likevel at politiet godt kan ha en formening om hvem som står bak drapet, og tror at det kan være utført av yngre individer i ytterkanten av gjengmiljøet Einár var i konflikt med.

– De vil sette seg selv på kartet, alle ledere sitter inne på lengre straffer. Det er enkelt nok å dirigere fra anstaltene, ellers får man ta egne initiativ for å rykke opp når det sedvanlige lederskapet er fraværende. Det er dette vi ikke har lykkes med å bryte opp.

SKEPTISK: Leif GW Persson.

Persson sier videre at han tror drapet var planlagt, og at Einár kan ha avtalt møtet som endte med å koste ham livet.

– Det er noen han kjenner og i denne sammenheng stoler på, mener krimeksperten.

– Redsel og lidelse

Drapet har rystet Sverige, og diskuteres på høyeste politiske nivå.

Mandag morgen uttalte innenriksminister Mikael Damberg seg om saken, og rettet skyts mot miljøet Einár frekventerte.

– Jeg ble sjokkert av at ytterligere et mord skjedde i Sverige og at det var en ung person som mistet livet sitt. Men dette er en person som har levd i et veldig farlig miljø over lang tid og har skildret det selv, sier Damberg til Sverige Radios P1.

SJOKKERT: Sveriges innenriksminister Mikael Damberg.

Innenriksministeren mener at det foregår en farlig glorifisering av gangsterkultur blant unge mennesker.

– Man tror at livet med narkotika innebærer mye penger, fine klokker og dyre reiser, mens virkeligheten i disse gjengmiljøene er veldig mye redsel og lidelse.

Damberg mener den politiske diskusjonen nå bør handle om hvordan man hindrer rekruttering til gjengmiljøene.

– Man lokker inn unge mennesker, eller tvinger dem, og det er farlig. Vi må fange opp mennesker når det begynner å gå trått, hvis ikke kommer vi ikke til å få grep om denne volden.

Opprørte mødre

Så langt i 2021 er minst 40 drept med skudd i Sverige. Ni av disse drapene har funnet sted i Järva i Stockholm. Der er det nå opprørsstemning blant pårørende som reagerer på all oppmerksomheten rundt drapet på Einár, ifølge politiet.

– De mest opprørte er mødre som har mistet sine barn, sier politets områdeansvarlige, Rissa Seidou til SVT.

– Mødrene føler at deres barns liv ikke er like mye verdt som Einárs liv, forteller hun.

I SORG: Örjan Ramberg.

Blant de mange som sørger over 19-åringen er skuespilleren Örjan Ramberg.

Han er faren til Einárs eldre halvbror, og spilte selv en rolle som Einárs pappa i et teaterstykke de begge var med i på Dramaten noen år tilbake.

– Det er helt forferdelig, og jeg kjenner en stor sorg, sier Ramberg til Aftonbladet.

– Jeg har hatt mye med ham å gjøre. Han var utrolig begavet.

I kjølvannet av drapet har rapperens musikk nådd nye høyder av popularitet i Sverige.

Lørdag lå det Einár-låter på både andre-, tredje- og femteplass på den svenske Spotify-listen; hans sanger la også beslag på alle plasseringer fra niende- til 12. plass.