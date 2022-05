1 / 13 BOM: Italias Mahmood og Blanco bommet på duetten i starten. JUBEL: Norske Subwoolfer fikk liv i salen. FRANKRIKE: Alvan & Ahez med låten «Fulenn». HEI SVEITS: Marius Bear S «Boys Do Cry» FINSK VRI: Regnklær på det finske bandet The Rasmus. «Resten er et kaotisk Bon Jovi-regnskyll, inkludert en usedvanlig slapp gitarsolo, som kun eksisterer for å komme fram til dette refrenget igjen og igjen og igjen», skriver VGs anmelder blant annet. FØRST UT: Casper Bjelland Hatlestad (til venstre) fra Stavanger, Benjamin Rekstad fra Nesodden og tsjekkiske Dominika Hašková i bandet We Are Domi under finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino ROMANIA: WRS «Llámame» forrige neste fullskjerm BOM: Italias Mahmood og Blanco bommet på duetten i starten.

VG anmelder Eurovision-finalen låt for låt

TORINO (VG) Lørdag kveld er det finale i Eurovision Song Contest. Norges Subwoolfer entret scenen som det syvende landet av de 25 deltagerlandene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De gule ulvene i Subwoolfer fremfører låten «Give That Wolf A Banana».

Mens VG gir fremførelsen treningkast tre, deler svenske Aftonbladet ut fire av fem mulige poeng.

– Norge har fattat alt, skriver anmelderen i Sveriges største avis.

Etter fremførelsen klatret Subwoolfer på spillselskapenes lister og gikk forbi Hellas, skriver NTB.

Låten er skrevet av Subwoolfer-medlemmene «Jim» og «Keith» sammen med DJ Astronaut. Subwoolfer holder fortsatt sine egentlige identiteter hemmelig.

FAVORITT: Kalush Orchestra fra Ukraina er skyhøy favoritt. Her er de under den siste generalprøven lørdag.

Flere «norske» bidrag

Norge er også «med» for to andre land:

Norsk-greske Amanda Georgiadi Tenfjord fra Ålesund synger sangen «Die Together» som representant for Hellas, som nummer 17 i den rekordstore finalen.

Tsjekkia åpner ballet med gruppen We Are Domi, der to av tre medlemmer er norske. Det er Casper Hatlestad og Benjamin Rekstad. Vokalist i elektropopbandet er Dominika Hasek.

Gi freden en sjanse

Gi freden en sjanse, var budskapet fra åpningsnummeret under årets Eurovision-finale i Torino, Italia.

Den ikoniske John Lennon-sangen ble framført av det italienske prosjektet «Rockin'1000», over tusen musikere som spiller og synger samtidig.

Ukraina favoritt

Ukrainske Kalush Orchestra regnes som den soleklare favoritten av spillselskaper, rett foran Sverige.

Den samlede oversikten viste timer før finalen at Ukraina har 60 prosent vinnersjanse.

Sverige regnes å ha en vinnersjanse på 11 prosent, Storbritannia 10 prosent.

Ukraina opptrer som nummer tolv i finalen.

Eurovision-finalen blir trolig noe preget av den pågående krigen i Ukraina. Russland ikke har fått lov til å delta.

VG anmelder låt for låt! Følg dommen og bedøm selv: