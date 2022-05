1 / 33 «HAR VIRKELIG VOKST SEG GOD»: Det mener VGs anmelder om Ukrainas «Stefania» fremført av Kalush Orchestra. «HAR VIRKELIG VOKST SEG GOD»: Det mener VGs anmelder om Ukrainas «Stefania» fremført av Kalush Orchestra. JUBEL: Norske Subwoolfer fikk liv i salen. Estland: Stefan – Hope SERBIA: Konstrakta fremførte «In Corpore Sano». POLEN: Ochman sang låten «River». STORBRITANNIA: Sam Ryder sang «SPACE MAN». Landet lå etter fremføringen på tredjeplass som sannnsynlig vinner hos spillselskapene. AUSTRALIA: Sheldon Riley fremførte «Not The Same». AUSTRALIA: Sheldon Riley fremførte «Not The Same». SVERIGE: Cornelia Jakobs sang «Hold Me Closer». VGs anmelder er ikke helt fornøyd. «Det mangler virkelig berøring i denne omfavnelsen», skriver Tor Martin Bøe. FULL FULL FART: Moldovas Zdob şi Zdub & Advahov Brothers fremførte «Trenulețul» på energisk vis. HELLAS: Amanda Georgiadi Tenfjord «Die Together» BELGIA: Jérémie Makiese fremførte låten «Miss You». «HAR VIRKELIG VOKST SEG GOD»: Det mener VGs anmelder om Ukrainas «Stefania» fremført av Kalush Orchestra. NEDERLAND: Stilte med S10 og låten «De Diepte» SPANIA: Chanel fremførte låten «SloMo». SPANIA: Chanel fremførte låten «SloMo». BOM: Italias Mahmood og Blanco bommet på duetten i starten. FRANKRIKE: Alvan & Ahez med låten «Fulenn». HEI SVEITS: Marius Bear S «Boys Do Cry» FINSK VRI: Regnklær på det finske bandet The Rasmus. «Resten er et kaotisk Bon Jovi-regnskyll, inkludert en usedvanlig slapp gitarsolo, som kun eksisterer for å komme fram til dette refrenget igjen og igjen og igjen», skriver VGs anmelder blant annet. FØRST UT: Casper Bjelland Hatlestad (til venstre) fra Stavanger, Benjamin Rekstad fra Nesodden og tsjekkiske Dominika Hašková i bandet We Are Domi under finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino ROMANIA: WRS «Llámame» forrige neste fullskjerm «HAR VIRKELIG VOKST SEG GOD»: Det mener VGs anmelder om Ukrainas «Stefania» fremført av Kalush Orchestra.

Eurovision-finalen 2022: Norge sjanseløse

TORINO (VG) Norge er sjanseløse til å vinne årets Eurovision. De ligger nå på en sjetteplass etter at både fag- og folkejuryene har avgitt sine stemmer.

Subwoolfer ga en helhjertet innsats på Eurovision-scenen, men sterkest inntrykk var det nok Ukraina som gjorde. Likevel, halvveis, var det Sverige, Spania og Storbritannia som hadde fått flest stemmer.

Subwoolfer fikk god støtte fra folket, og rykket i en periode opp på sjetteplass, men var sjanseløse til å vinne hele ballet.

De første poengene fikk Norge av Nederland - tre stykker. Nederland ga samtidig tolv til Hellas og Amanda Tenfjord, men det er Spania som startet best med 41 poeng helt i starten, men ble etter hvert forbigått av Storbritannia, som tok en solid ledelse.

Norge fikk også tre poeng fra Tyskland. Og ga tolv poeng til Hellas. Poeng fikk vi også fra Bulgaria, Østerrike, Kypros , Latvia, Tsjekkia, Sveits og Island, som ga oss en åtter.

Sverige, derimot, nøyde seg med tre spinkle stemmer til Norge.

Det var altså fagjuryenes stemmer som ble talt opp først. De teller halvparten av stemmene - folkejuryene kom sist.

Der har Subwoolfer ligget høyt oppe tidligere, men allerede etter stemmene fra fagjuryene var avstanden opp til Storbritannia veldig stor.

Likevel kunne folkejuryenes stemmer utgjøre store omrokkeringer helt avslutningsvis, men etter fagjuryenes stemmer var Norge nede på 17.plass med 36 stemmer, mot ledende Storbritannias 283.

Det sterkeste inntrykket var det nok Ukraina som gjorde.

«Konteksten til «Stefania» er så vond og kjent at det er umulig å forholde seg nøytralt til den», skrev VGs anmelder Tor Martin Bøe og serverte det ukrainske bidraget en terningfemmer.

Fra scenen kom Kalush Orchestra med en sterk bønn:

– Vær så snill, hjelp Ukraina, Mariupol. Det eneste jeg ber dere om, er å hjelpe Ukraina, Mariupol, sa rapper og frontfigur Oleh Psiuk etter fremføringen.

Denne appellen kan være diskvalifiserende for det som skal være et upolitisk arrangement, slik TV2 meldte om tidligere i kveld.

Men EBU svarer dette på direkte spørsmål fra VG om mulig diskvalifisering;

– Vi forstår de dype følelsene rundt Ukraina for øyeblikket, og anser kommentarene fra Kalush Orchestra og andre artister som uttrykker støtte til det ukrainske folk som humanitære snarere enn politiske i natur.

Vill applaus for Subwoolfer

De gule ulvene i Subwoolfer fremførte låten «Give That Wolf A Banana» til ellevill applaus i Torinos presserom.

Mens VG ga fremførelsen treningskast tre, deler svenske Aftonbladet ut fire av fem mulige poeng.

– Norge har fattat alt, skriver anmelderen i Sveriges største avis.

Etter fremførelsen klatret Subwoolfer på spillselskapenes lister og gikk forbi Hellas, skriver NTB.

Låten er skrevet av Subwoolfer-medlemmene «Jim» og «Keith» sammen med DJ Astronaut. Subwoolfer holder fortsatt sine egentlige identiteter hemmelig.

TT: Kalush Orchestra fra Ukraina er skyhøy favoritt. Her er de under den siste generalprøven lørdag.

Flere «norske» bidrag

Norge var også «med» for to andre land:

Norsk-greske Amanda Georgiadi Tenfjord fra Ålesund sang «Die Together» som representant for Hellas, som nummer 17 i den rekordstore finalen.

Tsjekkia åpnet ballet med gruppen We Are Domi, der to av tre medlemmer er norske. Det er Casper Hatlestad og Benjamin Rekstad. Vokalist i elektropopbandet er Dominika Hasek.

Gi freden en sjanse

Gi freden en sjanse, var budskapet fra åpningsnummeret under årets Eurovision-finale i Torino, Italia.

Den ikoniske John Lennon-sangen ble fremført av det italienske prosjektet «Rockin'1000», over tusen musikere som spiller og synger samtidig.

Ukraina favoritt

Ukrainske Kalush Orchestra var regnet som den soleklare favoritten av spillselskaper, rett foran Sverige.

Den samlede oversikten viste timer før finalen at Ukraina har 60 prosent vinnersjanse.

Sverige vinnersjanser var på 11 prosent, Storbritannia 10 prosent.

Ukraina opptrådte som nummer tolv i finalen.

Eurovision-finalen ble som ventet noe preget av den pågående krigen i Ukraina. Russland ikke har fått lov til å delta.

