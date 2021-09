ROCKER: Alanis Morissette, her avbildet i Los Angeles 2017 i forbindelse med en rettssak mot manageren, som hadde snytt henne for millioner av kroner.

Alanis Morissette i ny dokumentar: − Man samtykker ikke når man er 15

I en ny HBO-dokumentar sier Alanis Morissette (47) at hun har brukt mange år i terapi for å kunne sette ord på det hun nå omtaler som en voldtekt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Uttalelsene kommer i TV-dokumentaren «Jagged», som får premiere under Toronto International Film Festival tirsdag.

Her sier Morissette at hun ble voldtatt av flere menn da hun var 15 år gammel. Ifølge Washington Post retter ikke den kanadiske artisten voldtektsanklagene mot noen navngitte personer, men hun er nådeløs i sin beskrivelse av mennene, som hun sier utnyttet henne på det groveste den gangen.

Morissette forteller også at hun har gått i terapi i flere år for å kunne sette ord på det hun i dag omtaler som voldtekt.

– Jeg pleide å si at jeg hadde samtykket, men så er jeg blitt minnet på at: Hei, du var 15 år, man samtykker ikke når man er 15. Så, ja, nå tenker jeg at de er pedofile, alle sammen. Det var snakk om sex med en mindreårig, altså voldtekt, sier hun i dokumentaren, der hun er intervjuet i hjemmet sitt i California.

LANG KARRIERE: Alanis Morissette, her i Sotcholm i 2002.

People skriver at i Canada ble den seksuelle lavalderen hevet fra 14 til 16 år i 2008. Det er imidlertid en klausul i loven som tillater frivillig sex mellom tenåringer, med en aldersforskjell på under fem år. Ifølge en annen klausul kan lavalderen være høyere enn 16, i tilfeller som handler om tillits- og maktforhold.

Alison Klayman (37) står for regien av dokumentaren, som tar for seg Morissettes liv og karriere. Når det gjelder sistnevnte, kan sangeren og låtskriveren skilte med over 75 millioner solgte album på verdensbasis. Hun har høstet flere Grammy-priser.

Filmen får også premiere på HBO i høst. 47-åringen deltar angivelig ikke på premieren i Toronto tirsdag, skriver Washington Post.

Morissette fikk platekontrakt sent på 80-tallet – flere år før albumsuksessen med «Jagged Little Pill» i 1995.

På privaten er artisten gift med rapper Mario «Souleye» Treadway (41), som hun har tre barn med.

Morissette har en klar melding til dem som eventuelt stiller spørsmål ved at en kvinne kan vente «så lenge som 30 år» med å snakke.

– Fuck off. De venter ikke i 30 år. Enten var det ingen som lyttet, eller så var de redde for å miste levebrødet sitt. Kanskje familien deres ble truet, sier hun i dokumentaren ifølge Washington Post.

Morissette, kjent fra hitlåter som «You Oughta Know», «Thank You», «Ironic» og «Hand In My Pocket», hevder videre at hun prøvde å fortelle noen om det som hadde skjedd, men at «det falt for døve ører».

