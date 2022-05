I STØTET: Sigrid, her under konsert i Oslo Spektrum sist fredag.

Sigrid spås høy plassering på den britiske albumlisten

Foreløpige tall viser at hennes ferske plate vil overgå listeplasseringen debutalbumet fikk i Storbritannia.

Av Thomas Talseth

Sist fredag slapp Sigrid Solbakk Raabe (25) sin andre langspiller, titulert «How To Let Go».

Plateslippet får stor oppmerksomhet i Sigrids største marked, det britiske.

Mandag formiddag melder Official Chart Company, som lager de offisielle britiske hitlistene, at albumet per nå ligger an til å overgå Sigrids debut «Sucker Punch» på albumlisten.

«Sucker Punch» nådde fjerdeplass i 2019. Svært få norske artister har sammenlignbar bragd å vise til i det som er et av verdens største musikkmarkeder.

Official Chart Company opplyser at «How To Let Go» ligger an til å ta andreplass når den endelige listen foreligger fredag.

Kanadiske Arcade Fires nye album «WE» er forventet å ta førsteplassen.

a-ha gikk til andreplass i Storbritannia med sine tre første album i perioden 1985–1988. De nådde aldri førsteplass.

Kygo nådde tredjeplass med sin debutplate i 2016. I fjor på denne tiden gikk Girl In Reds første album til syvende.

– Dypt personlig

Som VG skrev sist fredag er det mange anmeldelser fra utlandet som gir tommel opp for «How To Let Go».

Siden da har amerikanske AllMusic gitt platen fire og en halv stjerne av fem mulige, mens britiske Independent gir fire av fem.

Det britiske bransjemagasinet Music Week intervjuet fredag Louis Bloom, toppsjefen i Sigrids internasjonale label, Island, i forbindelse med plateslippet.

– Hun har en utrolig måte å fortelle historier på, og det handler alltid om store refrenger for henne, så det er dypt personlig og universelt på samme tid, sier Island-presidenten.

Han mener at Sigrid er headliner-materiale i konsertsammenheng, og påpeker hvordan hun både har personlig appell som minner om alternative artister, og samtidig evnen til å nå ut til mange.

– Hun skriver kommersielle sanger, men med mye hjerte, tanker og følelser.