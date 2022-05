PÅ VEI: Her er Subwoolfer på vei til sine siste prøver før kveldens semifinale PalaOlimpico.

Her drar Subwoolfer til sine siste prøver

TORINO (VG) Ved 14.30-tiden tirsdag var siste Subwoolfer på vei inn i en ventende taxi for å gjennomføre de aller siste prøvene før kveldens semifinale.

VG støtte på en av ulvene i snackbaren i Via Nizza, bare en liten banan-sklitakling fra hotellet Subwoolfer bor på. Han hektet raskt på seg masken og forsvant brått ut av lokalet sammen med sitt kvinnelige følge – uten å betale – da VG kom.

Kvinnen kom senere tilbake for å gjøre opp regningen.

– Jeg har sett dem et par ganger, men alltid med masker, sier Adina Vaduva som jobber i snackbaren.

Ivrig fisker hun opp sin egen telefon og viser oss Subwoolfers versjon av Dolly Partons «Jolene» – «Turin» – fra ulvenes Instagram. Videoen er spilt inn i dette området.

– Den lilla benken du ser der, blant annet, er den som står rett utenfor inngangsdøren her, sier hun og peker.

– De filmet iallfall to dager rett utenfor her, men jeg ante ikke at hvem det var før jeg så det norske bidraget på nettet, sier hun, og legger til at hun selvfølgelig skal følge kveldens semifinale, selv om Norge ikke helt er blant hennes favoritter.

– Jeg liker best Frankrike og Serbia, men Norge har også en veldig fin sang, med gode rytmer, bra dansing og noe som kan minne om Michael Jackson-moves, sier hun.

VG forsøkte også i resepsjonen til Subwoolfers hotell å komme i kontakt med to navngitte personer, Ormåsen og Adams, uten at hotellet ønsket å gi ut noen opplysninger om dette.

Kveldens semifinale er et være eller ikke være for finaleplass kommende lørdag for Subwoolfer. Skal vi tro oddsen hos Eurovisionworld, skal det gå greit; der ligger Norge på tredjeplass etter Ukraina og Hellas, som er representert med norske Amanda Tenfjord.