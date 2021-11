QUEEN BEY ER TILBAKE: Det smeller godt av Beyoncés nye singel «Be Alive».

Ukens låter: Avril Lavigne, Beyoncé og Rosalía

… samt et pinlig og smiskete forsøk på en julesang: Her er et knippe låter du kan bruke helgen på å komme til bunns i.

Av Marius Asp

Rosalía & The Weeknd – «La Fama»

Den spanske sangeren Rosalía har med sin miks av flamenco, r&b og globalisert kunstmusikk karvet seg en helt egen plass i popvirkeligheten anno 2021. Dette spanskspråklige samarbeidet med Canadas gladgutt vil trolig skaffe henne enda flere fans, og godt er det: «La Fama» handler riktignok om hvor fælt det er å være kjendis (hei, The Weeknd!), men både melodien og produksjonen er fabelaktig – sensuell, hektende og totalt egenartet.

Avril Lavigne – «Bite Me»

Tiden flyr åpenbart, uansett om man har det gøy eller ei: Neste år feirer det polariserende kanadiske punkpop-fenomenet Avril Lavignes debutplate «Let Go» 20-årsjubileum(!). «Bite Me» er første smakebit fra et kommende album, og det føles unektelig rart å høre en 37-åring fremføre denne musikken med en 18-årings tøff i trynet-trass. Melodien er ikke håpløs, men dette står på ingen måte til troende.

Slipknot – «The Chapeltown Rag»

Julen kommer tidlig for klodens maggots, som Slipknot-fans kjærlig referer til hverandre som. Enkelte har kalt Iowa-nonettens comeback-låt et destillat av alle bandets låter hittil, og det er lett å være enig – på godt og vondt. På godt: Bandet greier – med utgangspunkt i true crime-serien om den britiske seriemorderen Peter Sutcliffe – å hente frem en hatefull energi som føles skreddersydd for vår vaklevorne samtid. På vondt: Det minner unektelig om tidligere prestasjoner, ja.

Kanaan – «Return to the Tundrasphere»

Tight trio trøkker til. Kanaan har røtter i en rekke norske bandkonstellasjoner, men det er grunn til å mistenke at det særlig er ett band Eskild Myrvoll, Ask Vatn Strøm og Ingvald Andre Vassbo tyr til når de for alvor skal kose seg sammen: Black Sabbath. Blytunge og riffsterke «Return to the Tundrasphere» minner om de britiske metallegendene anno, tja, 1971, og dytter i tillegg tankene mot Motorpsycho på sitt mest sakteflytende. Gromt.

Sondre Justad – «Pause fra mæ sjøl»

La det være sagt: Sondre Justad er en meget talentfull popsnekker. På «Pause fra mæ sjøl» kobler lofotværingen en lettbeint og euforisk melodi med en alt annet enn lystig rapport fra «den tunge tiden». Det er selvfølgelig både flott og viktig at psykisk helse løftes frem som et tema også i de mest populære sangene, men her har Justad tilsynelatende glemt å skrive låten som skal bære budskapet – den ruller snarere avgårde, uten å gjøre det helt store inntrykket.

Beyoncé – «Be Alive»

Jøss. Holder Beyoncé fortsatt på med musikk? Visst gjør hun det, og «Be Alive» – hentet fra soundtracket til den kommende filmen «King Richard», som skildrer oppveksten til de ikoniske amerikanske tennissøstrene Serena og Venus Williams – er, ikke overraskende, veldig bra. Her utstyrer hun en tekst om svart stolthet med en melodi som røsker i hjertet og et driv man må tilbake til ektemannens «Takeover» for å finne maken til. Og herregud, som hun synger.

John Legend – «You Deserve It All»

John Legend smisker julen inn. At denne mannen fremsto som et brennende r&b-håp i 2004, føles nå mest av alt pinlig – selv om debuten «Get Lifted» unektelig bød på noen inspirerte og sjelfulle strekk. 17 år senere er det lite igjen av både inspirasjon, sjel og låtskriverevner. Her høres det ut som om Legend har tatt på seg sin strammeste julegenser, og dermed ikke fått tilstrekkelig oksygen til hjernen.