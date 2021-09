TIËSTO-FAN: Her spiller DJ-en på en festival i Göteborg i 2014.

Spredte fans aske fra konfettikanon på konsert

Som en hyllest til avdøde Stuart Mitchell, ble deler av asken hans fyrt av sammen med pyroteknikken på Tiëstos avslutningskonsert på Creamfields-festivalen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Både BBC og lokale medier har omtalt saken fra Creamfields-festivalen i Cheshire i Stobritannia.

Billettene var opprinnelig kjøpt av Stuart Mitchell, som tok livet sitt i juli, bare 30 år gammel.

Familien hans bestemte seg for å selge billetten for å hjelpe til med utgiftene til begravelsen, og fetterne Ryan og Liam Millen ble kjøperne.

Ville feire livet hans

Ryan Millen (34) forteller at han ringte selgeren for å sjekke at han var seriøs, og på den måten fikk historien om billettenes opprinnelige eier. Den avdødes far sendte dem også deler av sønnens aske for at de skulle spre dem på festivalen – så han fikk være der en siste gang.

– Dette rystet oss begge, så med familiens velsignelse bestemte vi oss for at det var riktig å skaffe et banner med bildet av ham på og ta det med så han var med oss i ånden, skriver Millen på Facebook.

PYRO: DJ Tiësto brukte pyroeffekter også på Palmesus i Kristiansand i 2019.

Etter å ha forsøkt å gjøre festivalen til en feiring av Stuart Mitchells liv ved å bære med seg banneret med bildet av ham på, kontaktet fetterne arrangørene.

Ifølge Millen ble de sjokkert da arrangørene gikk med på å la dem spre Mitchells aske på området som en hylles til musikk-fanen.

Så foreslo arrangørene selv noe som satte dem helt ut:

«Produksjonsmannskapet lastet opp asken i en av pyroeffektene som skulle fyres av samme kveld. Så ble asken skutt ut av en konfettikanon mens den verdenskjente DJ-en Tiësto headlinet foran 70.000 fans.» beskriver Miller.

Spilte Tiësto i begravelsen

Mitchells søster Laura sier til BBC at den overraskende hyllesten var «fantastisk og overveldende.»

Hun forteller også at broren var en stor Tiësto-fan og at DJ-ens «Adiago for Strings» ble spilt i begravelsen hans. Dette forteller Millen at de ikke visste i forkant.

HOVEDATTRAKSJON: Nederlandske Tiësto var headliner på Creamfields.

Søsteren sier at historien med de to fetterne som hyllet hennes avdøde bror var den første gode nyheten familien hadde fått på lenge.

– Jeg tenkte «Å, herregud, han kommer seg til Creamfields. Men jeg forventet ikke «Vi skjøt ham ut av en kanon.»

Hun legger til at fetternes innsats hjalp familien veldig med sorgprosessen, og at de inspirerte henne til å starte en innsamling for å jobbe for økt bevissthet rundt selvmord blant unge mennesker.