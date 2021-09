NYBAKT: Cardi B sammen med barnets far, Migos-rapperen ved kallenavn Offset, sammen i januar 2020.

Cardi B har fått ny baby

Den amerikanske rapperen og superstjernen Cardi B har født sitt andre barn. Det avslører 28-åringen på Instagram mandag.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

På bildet ser vi mor Cardi B, Belacalis Almanzar, sammen med sitt nye barn og ektemann og barnefar, rapperen Offset kjent fra Atlanta-trioen Migos.

Den amerikanske rapstjernen avslørte graviditeten under en opptreden på BET Awards i Los Angeles i slutten av juni. Nå viser hun frem sitt nye barn kledd i blått etterfulgt av dagens dato og et blått hjerte.

Cardi B og Offset har tidvis hatt et turbulent ekteskap. De to hiphop-stjernene har hatt et av og på forhold siden 2017, samme år som paret fikk sitt første barn sammen. Senest i fjor skrev en rekke amerikanske medier at Cardi B hadde søkt om skilsmisse fra Offset. Paret giftet seg i hemmelighet i 2017.

Tross turbulens ser de nybakte foreldrene lykkelige ut sammen med sitt nye barn og et teppe fra luksusmerket merket Yves Saint Lauren over sine knær.

Det var låten «Bodak Yellow» fra 2017 som for alvor satt fart på karrieren til New York-rapperen Cardi B. Låten, som ble kåret til en av årets beste av flere musikkmagasiner, er den første låten av en kvinnelig rapper som har solgt mer enn ti millioner eksemplarer i USA, ifølge Forbes.