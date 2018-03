I SENTRUM: Beyoncé Knowles (t.v.) og Tiffany Haddish, her avbildet på ulike kjendistilstelsninger i fjor og året før, skaper overskrifter. Foto: AP

Nettet koker: Hvem satte tenna i Beyoncé?

Publisert: 28.03.18 19:57

Påsken er tiden for mysterier. I sosiale medier jobbes det nå på spreng for å avsløre en gigantisk snakkis rundt Beyoncé (36).

Ikke hørt om #WhoBitBeyonce? Da har du sannsynligvis ikke vært i nærheten av utenlandske medier de siste dagene.

Hashtaggen som skal hjelpe til med å avsløre hvilken kvinnelig skuespiller som angivelig bet seg fast i kinnet på den verdensberømte R&B-artisten i desember i fjor, har nemlig tatt fullstendig av.

Skuespiller og komiker Tiffany Haddish (38) uttalte i et intervju med GQ for få dager siden at hun selv var til stede og var øyenvitne.

– Hun bet Beyoncé i ansiktet, sier Haddish om den ikke navngitte skuespilleren og forteller at Beyoncé etter det angivelige angrepet stormet bort til ektemannen Jay-Z (48) og sa: «Jay! Kom her! Denne bitchen!», før de trakk seg tilbake.

Haddish skal ha spurt en annen venn av sangeren om hva som egentlig foregikk.

– Hun svarte: «Kan du tro det? Denne bitchen bet Beyoncé». Og så... skjedde det en masse ting, sier Haddish.

Sånn skapes en megasnakkis.

Haddish postet dette bildet på Instagram 22. desember, av seg og Beyoncé ( artikkelen fortsetter under bildet ):

Det var på denne festen at bitingen angivelig fant sted, og under bildet trygler nå «verden» om at Haddish skal røpe hvem den mystiske kvinnen er.

Beyoncé selv er stum som en østers.

– Jeg kan absolutt ikke kommentere, for jeg har ingen kjennskap til dette, sier Beyoncés agent Yvette Noel-Schure til GQ .

En rekke andre kjendiskvinner har imidlertid slengst seg på, enten for å benekte at de er den skyldige, eller for å fleipe med at de nettopp er den mystiske biteren. «Girls»--stjernen Lena Dunham (31) forsikrer på Twitter at hun ikke angrep Beyoncé .

Modell og TV-kjendis Chrissy Teigen (32), også kjent som kona til artisten John Legend, tvitret tidligere i uken om at hun faktisk vet hvem som bet Beyoncé.

« Jeg kommer aldri til å røpe det. Egentlig er jeg redd for å ha sagt for mye allerede. Kunnskap er en forbannelse! », skriver hun hemmelighetsfullt og legger til at hun har måtte betrygge ektemannen at det ikke var henne selv.

« Problemet er at jeg er glad i alle de involverte », tvitrer Teigen og bidrar til enda mer «buzz».

Sarah Michelle Gellar (40), kjent fra vampyrserien «Buffy», har postet bilde av seg selv på Instagram med hoggtenner og teksten: « OK, jeg innrømmer at det var meg. #Biteren ».

TV-skaper Ryan Murphy (52), mannen bak «True crime»-seriene «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story» og «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story», lar ikke anledningen gå fra seg til å spøke:

« Nå skjer det. Hvem bør spille Beyoncé? », skriver han på Instagram under et sort bilde med teksten « American Crime Story: Who bit Beyoncé? »

« Verden trenger svar », skriver CNN henvendt til Haddish.

Skuespiller Sarah Foster (37) var til stede på den aktuelle julefesten. Det var også Sanaa McCoy Lathan (46). Begge har måttet tåle å få mistanken rettet mot seg.

Men de tar det med godt humør. Foster har postet bilde av henvendelsen fra bladet The Cut som har kontaktet hennes agent.

«Smigrende at noen kan tro at jeg kunne komme så tett på Beyoncé», skriver Foster ( artikkelen forsetter under bildet ):

Også Lathan har kommentert:

« Dere er morsomme. Ikke under noen omstendigheter bet jeg Beyoncé. Men hadde jeg gjort det, ville det vært et kjærlighetsbitt », tvitrer hun:

Haddish har fått pepper fra mange av Beyoncés fans, som mener hun ikke burde delt historien, siden Beyoncé selv og Jay-Z ikke sier noe som helst.

Det har fått Haddish til å poste et alvorlig bilde av seg selv på Instagram der hun forsikrer at hun er en stor beundrer av Beyonce, men at ingenting hindrer henne i å si sannheten.

Beyonce og ektemannen kunngjorde nylig at de snart drar på turné sammen. Men ferden går ikke innom Norge .

