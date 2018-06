SKUTT OG DREPT: XXXTentacion ble i forrige uke drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida. Foto: Joe Cavaretta / TT NYHETSBYRÅN

XXXTentacion-drapet: Politiet intensiverer jakten på to mistenkte

Publisert: 27.06.18 11:12

Én person er allerede pågrepet, mistenkt for drapet på rapstjernen. Nå utvider politiet etterforskningen.

Fansen ble rystet da den 20 år gamle rapperen XXXTentacion for drøye halvannen uke siden ble skutt og drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida. Onsdag skal den avdøde hiphop-stjernen ligge i åpen kiste under en seks timer lang minneseremoni i Panther’s Stadium i Sunrise i Florida.

Fra før av er det kjent at én person er arrestert, mistenkt for å ha skutt den profilerte rapperen. Samtidig har politiet utvidet etterforskningen rundt drapet. Nå er det ikke bare Floridas-politiet som er involvert. Også føderale etterforskere har nemlig blitt engasjert i jakten på de skyldige, skriver nettstedet TMZ.

Dedrick D. Williams er navnet på den mistenkte som i forrige uke ble arrestert. Nå skal store politistyrker drive en intens jakt på minst to andre mistenkte som skal ha forsvunnet fra åstedet kort tid etter at skuddene ble avfyrt.

Ifølge TMZ skal U.S. Marshall ha vært involvert i saken fra starten av, og skal ha spilt en stor rolle i pågripelsen av Williams. Arrestordre skal også ha blitt utstedt for de to gjenværende mistenkte.

I forrige uke ble det klart at rapperen trolig blir pappa etter sin død . Hans mor, Cleopatra Bernard, postet nemlig et ultralyd-bilde på Instagram med teksten: «Han etterlot oss en siste gave».

Hip hop-artisten ble sett på som en lovende stjerne, og i mars nådde albumet hans «?» første plass på Billboards 200-liste. Plata tar opp temaer som depresjon. I mars toppet hans nye plate også VG-lista , hvor han har hatt plasseringer med fire låter og tre plater.

Fansen har allerede vist at det kan gå dramatisk for seg når de samles for å minnes den kontroversielle stjernen. I Los Angeles gikk det heftig for seg tirsdag da mellom 300 og 500 fans begynte stoppe biltrafikken og etter hvert klatre opp på hustakene langs gatene.