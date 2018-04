2018: Hanson-brødrene i Oslo anno 2018. Fra venstre: Zac, Isaac og Taylor. Nå er de i Norge og holder konserter for første gang. Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

Hanson-brødrene har 13 barn til sammen: – Familien kjenner ingen annen virkelighet

Publisert: 28.04.18 19:45 Oppdatert: 28.04.18 20:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-04-28T17:45:19Z

Hanson-brødrene spøker med at kjærestene synes det er bra de er mye ute på turné – så de slipper å bekymre seg for flere barn.

Det er over 20 år siden gjennombruddet med «MMMBop» i 1997 – og mye har forandret seg for brødrene Hanson siden den gang.

Men mye er likevel stabilt i 90-tallsstjernenes liv.

– Vi er fortsatt gift med de samme konene, sier de tre Hanson-brødrene, som nå er mellom 32 og 37, til VG.

Isaac Hanson (37) giftet seg med Nicole Dufresne i 2006, samme år som Zac Hanson (32) giftet seg med sin Kate Tucker. Taylor Hanson (35) giftet seg med Natalie Anne Bryant i 2002.

Opp gjennom årene har de vært i Norge flere ganger for å promotere nye plater, men «We Love The 90s»-konserten i Ålesund på torsdag var den første konserten de har hatt her til lands.

– Der hadde vi en hel konsert med bare våre ting, mens de andre stede i Norge er vi «bare» en del av et større show. Men det er moro det også, sier Zac.

Fredag var det Stavanger som sto på plakaten, lørdag Telenor Arena ved Oslo – og mandag står Bergen for tur.

– I fjor var vi på turné ni av årets tolv måneder. Dette er det livet vi kjenner, dette er det vi liker, sier Taylor Hanson.

Brødrene hadde sin storhetstid på slutten av 90-tallet, og feiret i fjor at det var 20 år siden de ga ut superhiten «MmmBop» fra albumet «Middle of Nowhere». Den ble nominert til to Grammy-priser og lå som nummer én på hitlistene i 27 ulike land. I 2013 lanserte Hanson sitt eget øl – «Mmmhops».

– Dette er jobben vår. Det er dette vi kan, det er dette vi er gode til, sier Zac.









1 av 3 TELENOR ARENA: Lørdag kveld er det «We love the 90s»-konsert for Hanson-brødrene. THOMAS ANDREASSEN, VG

Marion Ravn og Marit Larsen turnerte med Hanson i år 2000, da de utgjorde gruppen M2M. De var også i sin tid med hver sin Hanson-bror: Marit var sammen med Isaac , mens Marion Ravn datet yngstebror Zac .

Nå er imidlertid alle brødrene godt etablerte på hver sin kant.

– Vi har sett hvordan denne bransjen har forandret seg opp gjennom årene. Vi har lært oss til å si nei, dette vil vi ikke. Det er en styrke for oss, sier Taylor

Ingen av dem er egentlig ikke særlig overrasket over at de fortsatt henger så bra med som de gjør, at de har klart å ta vare på publikumet sitt – og har såpass bra på populariteten opp gjennom årene.

– Vi gir oss ikke, uansett. Og det er vi gode på, rett og slett. Vi er brødre, sier Isaac.

De er fra Oklahoma, og bor fortsatt i den samme byen.

– Det er praktisk for oss. Ikke minst med øvelser. Vi er aldri langt unna hverandre, sier Isaac.

Tonen mellom de tre brødrene er lett og ledig. De er helt åpenbart vant til å bli intervjuet sammen – og replikkene sitter løst. På spørsmål om hva kona til fembarnsfaren Taylor tenker om at gutta er så mye borte, svarer Isaac kjapt:

– Hun synes det er så greit, for da slipper hun å være bekymret for at de skal få barn nummer seks.

De to andre brødrene har fire barn hver – til sammen 13.

– Men litt alvorlig, skyter Taylor inn:

– Jeg tror det er en fordel for oss og familiene våre at slik som det er nå har det alltid vært. Fra vi ble kjent med dem vi er gift med. De kjenner ingen annen virkelighet – og det går faktisk bra.

Denne artikkelen handler om Konsert

Musikk

Hanson

Øl