Sigrid til Jimmy Fallon

Den norske artisten Sigrid Solbakk Raabe (21) skal opptre på et av USAs mest polulære talkshow: «The Tonight Show» med Jimmy Fallon.

Det røper Sigrid i en Instagram-oppdatering natt til torsdag.

«Play it cool play it cool play it OH MY GOD», skriver hun til bildet som røper at hun skal opptre på showet 24. april.

Sigrid står også oppført som gjest på showets offisielle hjemmeside , samme kveld som «Kongen av Queens»-stjernen Kevin James.

Jimmy Fallon hadde ifølge Vulture rundt 2,8 millioner seere i snitt første kvartal i år.

Sigrid var i januar på «Graham Norton Show» i Storbritannia, hvor hun framførte «Strangers», like etter at hun vant BBCs Sound of 2018. «Strangers» lå 17 uker på VG-lista .

Raabe har samme norske management (Made) og plateselskap (Petroleum) som Aurora, som også opptrådte på Fallon for et par år siden. Aurora hadde sin TV-debut i USA på nettopp «The Tonight Show» i mars 2016. Etter dette ble hun booket til flere store TV-show.

I fjor fikk Sigrid massiv ros av amerikanske bransjetopper . Sunnmøringen har de siste årene bodd i Bergen, hvorfra karrieren har skutt fart. Det har resultert i en platekontrakt med giganten Island Records, som også håndterer Sigrids karriere i USA – slik de allerede gjør med Astrid Smeplass.

Høsten 2017 skulle Raabes egnetlig på USA-turné med det britiske bandet Oh Wonder og spille 22 konserter, men avlyste senere turneen.

– Jeg må fokusere på å gjøre ferdig debutalbumet mitt, og jobbe i studio dag og natt. Forhåpentlig rekker vi deadline, sa hun som forklaring på Twitter.

