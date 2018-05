Nedtur for Alexander Rybak før finalen

Publisert: 12.05.18 18:15

Favorittstempelet avtar for Alexander Rybak (31) i timene før han skal i ilden for alvor.

I skrivende stund er det norske Eurovision-håpet tilbake der han lå på bettinglistene for mange uker siden, nemlig på 10. plass .

Han har altså rykket kraftig ned fra annenplassen han hadde klatret til like før semifinalen. I går kveld lå han på en åttendeplass, men han har rast ytterligere to plasser siden da.

Anders Martinius Tangen (50), redaktør for det fandrevne nettstedet ESC Norge , synes oddsen i år har vært turbulent i forkant av finaleuken.

– Det har skiftet mye i toppen og i midten. Jeg føler fortsatt at det er litt turbulent, så jeg har litt mindre tillit til oddsen i år enn tidligere, sier han til VG.

Men det betyr ikke at han tror Norge vinner.

– Alt er mulig, men sannsynligheten er mindre enn før. Mange Rybak-fans hevder at Rybak trives bedre i angrepsposisjon enn i forsvarsposisjon, så vi får se. Jeg har lavere skuldre enn før. Det betyr at jeg ikke blir skuffet hvis vi blir nummer fire eller fem. Og vinner vi, er seieren desto søtere. Jeg har ikke gitt opp håpet, sier Tangen.

Tangen mener oddsen normalt er ganske god på å prediktere topp ti.

– Men rekkefølgen kan variere.

– Hvem tror du vinner?

– Selv om Kypros ligger øverst, tror jeg Frankrike trekker det lengste strået, basert på responsen jeg har registrert, svarer Tangen, som følger finalen fra sofaen hjemme i Norge.

Frankrike ligger som nummer fem på bettinglisten.

Kypros, som stiller med årets hotteste artist , har stabilisert seg helt på topp – over Israel, som lenge lå øverst på favorittlisten.

Sverige ligger akkurat nå på en sjetteplass på rankingen – også de har klatret og dalt fra uke til uke.

Fått med deg ? Tabben som kan koste svenskene seieren

I tillegg til de 20 landene som har gått videre fra semifinalene, er vertslandet Portugal samt «de fem store» – Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland – sikret finaleplass. Totalt 26 land skal konkurrere i Altice Arena i Lisboa.

Skulle Rybak likevel vinne hele sulamitten, har denne damen lovet å skaffe penger til norsk Eurovision-fest neste år.

VGs anmelder Tor Martin Bøe sitter også i kveld parat for å gi terningkast låt for låt, så følg med fra kl. 21.

