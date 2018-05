VISER SEG FRAM I USA: Kygo, her under Coachella-festivalen 20. april. I natt norsk tid opptrer han på talkshowet Jimmy Fallon. Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kygo tilbake til Jimmy Fallon

Publisert: 14.05.18 18:21

Bergensartisten er i storfint selskap når han dukker opp i det populære talkshowet mandag kveld.

Drøyt to år etter at han opptrådte der sist, er Kygo igjen klar for Jimmy Fallons talkshow, som følges av rundt åtte millioner amerikanere hver kveld.

Den gangen fikk han klem av Fallon etter å ha fremført «Stole the Show» , med Parson James.

I dagens show, som går av stabelen i natt norsk tid er han igjen gjest. Han skal opptre sammen med superstjernen Miguel.

De to har nettopp gitt ut singelen «Remind me to Forget».

De to er ikke de eneste store stjernene, også Ariana Grande skal opptre. Det melder Jimmy Fallon selv via sin Twitter-konto.